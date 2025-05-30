Звезда популярного сериала «Клуб» Анастасия Задорожная формально осталась без IT-бизнеса в России
Звезда популярного сериала «Клуб» Анастасия Задорожная формально осталась без IT-бизнеса в РФ — компанию, которой она владела на 99%, закрыли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что речь идет про ООО «Скайхат», работающее в сфере облачного хранения данных. Вторым совладельцем был Юрий Д. В прошлом году Задорожная зарегистрировала фирму в России.
Недавно компанию «Скайхат» закрыли, однако почти сразу же появилась «Скайхат Лабз» — с тем же директором, сайтом и профилем работы. Только без знаменитости в учредителях.
По словам Задорожной, это объясняется «перераспределение деятельности» в семейном бизнесе. Анастасия пояснила, что все остается под контролем, но теперь — без ее имени в документах.
*Запрещен в РФ
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