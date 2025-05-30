Звезда популярного сериала «Клуб» Анастасия Задорожная формально осталась без IT-бизнеса в России

30 мая 2025, 08:36

Mash: Анастасия Задорожная осталась без IT-бизнеса в РФ — компанию закрыли

Анастасия Задорожная (Фото: Инстаграм* @stasya_ru)

Звезда популярного сериала «Клуб» Анастасия Задорожная формально осталась без IT-бизнеса в РФ — компанию, которой она владела на 99%, закрыли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.