«В продуктовом магазине трачу больше 20 тыс. рублей»: звезда сериала «След» раскрыл свои заработки

Сергей Пиоро (фото: Instagram* @sergpioro)
Актёр Сергей Пиоро рассказал о своём заработке. Звезда сериалов «След» и «Универ» признался, что иногда может потратить в продуктовом магазине больше 20 тысяч рублей за один раз.
Знаменитость, помимо съёмок в кино, также выходит на театральную сцену. Несмотря на высокую загруженность, он доволен своими доходами. Тем более, учитывая, что траты у него немалые.
Пиоро добавил, что старается экономить. Если есть возможность, он ищет варианты подешевле или делает всё сам. Например, недавно они с супругой ездили в лесоперерабатывающую фирму для заказа деревянной двери для квартиры. В результате она обошлась им в пять тысяч рублей вместо 40 тысяч, которые бы они заплатили при заказе у мастера.
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«Когда я вспоминаю, какой размер пенсии у моей тещи, я доволен своей зарплатой. Потому что понимаю, что иногда в продуктовом магазине трачу больше, чем эти 20000 рублей», – подчеркнул Пиоро в беседе с Леди Mail.Артист отметил, что всё же периодами недоволен доходом, особенно когда речь заходит о строительстве дома, о котором он мечтает уже давно.
Пиоро добавил, что старается экономить. Если есть возможность, он ищет варианты подешевле или делает всё сам. Например, недавно они с супругой ездили в лесоперерабатывающую фирму для заказа деревянной двери для квартиры. В результате она обошлась им в пять тысяч рублей вместо 40 тысяч, которые бы они заплатили при заказе у мастера.
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Анастасия Чинкова