Компанию Филиппа Киркорова закрывает ФНС

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)
В списки на ликвидацию внесена компания-продакшн поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Как пишет Telegram-канал Mash, налоговая собирается закрыть фирму из-за смерти соучредителя Геннадия Рыбака, скончавшегося в 2023 году.
Через компанию Киркоров принимал заказы на выступления, пишут обозреватели. Уточняется, что из-за смерти Рыбака были заблокированы счета фирмы в ноябре прошлого года.
Недавно стало известно, что Филипп Киркоров — один из самых дорогих российских артистов. По словам продюсера Сергея Дворцова, исполнитель песни «Я за тебя умру» имеет хорошую заполняемость залов, а его композиции до сих пор остаются хитами.
Читайте также:
Ушел от состоятельной жены и едва не умер: громкие скандалы Сергея Жукова, настоящие причины распада «Руки Вверх!»
Водитель Надежды Кадышевой заявил, что сын певицы дважды лежал в психбольнице
Александр Ревва получил российское гражданство
Недавно стало известно, что Филипп Киркоров — один из самых дорогих российских артистов. По словам продюсера Сергея Дворцова, исполнитель песни «Я за тебя умру» имеет хорошую заполняемость залов, а его композиции до сих пор остаются хитами.
Читайте также:
Ушел от состоятельной жены и едва не умер: громкие скандалы Сергея Жукова, настоящие причины распада «Руки Вверх!»
Водитель Надежды Кадышевой заявил, что сын певицы дважды лежал в психбольнице
Александр Ревва получил российское гражданство
Никита Кротов