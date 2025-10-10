Актер Сергей Жигунов задолжал ФНС 294 тысячи рублей

10 октября 2025, 13:27

Сергей Жигунов (Фото: Telegram @https://t.me/ZhigunovSergey)

Российский актёр и продюсер Сергей Жигунов должен Федеральной налоговой службе 294 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, в отношении звезды сериалов «Моя прекрасная няня» и «Склифосовский» ещё не возбуждали исполнительного производства.





«Известно, что задолженность связана с недоимками по ИП, которое осуществляет деятельность в области исполнительских искусств. В случае неуплаты счета Жигунова могут быть заблокированы», — говорится в материале.