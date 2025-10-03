Долг режиссера Никиты Михалкова перед ФНС серьезно вырос
Долг режиссера Никиты Михалкова перед ФНС вырос на миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
В материале говорится, что режиссер является совладельцем ювелирной компании. Ему принадлежит 1/10 доли.
Фирма уже несколько лет испытывает финансовые трудности. Учредители заявляли о банкротстве, процесс ликвидации продолжается.
В марте предприятие было должно налоговой 16 млн рублей. С тех пор долг увеличился ещё на 1 млн и сейчас составляет 17 млн рублей.
Перед этим сообщалось, что актер Дмитрий Нагиев задолжал налоговой более 1,3 млн рублей.
