Актер Шалюков отказался извиняться после скандала с оскорблениями блогерши
Актер Никита Шалюков прокомментировал скандал вокруг перепалки с девушкой в соцсетях и заявил, что не считает нужным извиняться. По его словам, первый комментарий носил шуточный характер, а резкий ответ с его стороны появился уже после перехода на личности. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Поводом для конфликта стал ролик 26-летней Анастасии, недавно переехавшей в США вместе с мужем. В видео она рассказывала о поиске съемного жилья в Америке. Под публикацией мужчина написал, что девушка «говорит в нос», и посоветовал ей «Називин».
На этом спор не закончился. По информации канала, затем артист перешел к оскорблениям: задел родителей блогерши, высмеял ее внешность, посоветовал изменить грудь и уши, а после добавил, что ей не стоит рожать детей.
В беседе с SHOT Шалюков настаивает, что Анастасия сама первой начала личные выпады. Он утверждает, что блогерша удалила свои сообщения и оставила в обсуждении только его реплики, чтобы привлечь внимание к ситуации.
Никита известен как бывший участник «Дома-2» и экс-игрок команды КВН «Молодость» из Красноярска. Позже он занялся актерской карьерой и снялся в проектах «Лед-2», «The Телки», «Радар», «Инспектор Гаврилов» и «Жизнь по вызову».
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