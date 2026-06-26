Актер Шалюков отказался извиняться после скандала с оскорблениями блогерши

26 июня 2026, 09:50

Никита Шалюков (Фото: Instagram*/@nikita_shalyukov1)

Актер Никита Шалюков прокомментировал скандал вокруг перепалки с девушкой в соцсетях и заявил, что не считает нужным извиняться. По его словам, первый комментарий носил шуточный характер, а резкий ответ с его стороны появился уже после перехода на личности. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.