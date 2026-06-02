От стоматологии до большой сцены: как звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похудела на двадцать килограмм и что известно о ее личной жизни?
3 июня российская актриса, телеведущая, юмористка и бывшая участница шоу Comedy Woman Екатерина Анатольевна Скулкина отмечает 50-летний юбилей. Зрителям она известна как одна из самых ярких представительниц женского юмора, капитан команды КВН «Четыре татарина», а также успешная театральная актриса и телеведущая. О профессиональном пути Екатерины Скулкиной, ее личной жизни, творческих проектах, а также о том, как она похудела на девять килограмм за две недели — в материале «Радио 1».
Биография Екатерины Скулкиной: детство и выбор профессииЕкатерина Скулкина родилась 3 июня 1976 года в Йошкар-Оле в семье военного и филолога. С ранних лет будущая артистка отличалась активностью, принимала участие в художественной самодеятельности и проводила праздничные мероприятия в гуманитарном лицее.
Серьезных конфликтов со сверстниками у Екатерины не возникало. Одноклассники иногда называли ее Снежной королевой, отмечая внешнюю строгость и сдержанность девушки. При этом многие мальчики стремились подружиться с Катей, однако самой Скулкиной гораздо больше нравилось проводить время дома в кругу родных.
Позже артистка с юмором вспоминала, что в детстве избегала романтических увлечений.
«Я Диму Маликова любила. Мне, конечно, нравился какой-то мальчик из нашего класса, может быть, я даже страдала, сейчас уже не помню. Вообще, я считаю, что в детстве не надо отвлекаться от детства», — говорила она.В школьные годы Екатерина мечтала стать хирургом. После получения аттестата она поступила в медицинское училище в родном городе. Затем будущая знаменитость работала медицинской сестрой в операционном отделении республиканской больницы.
Сложная работа не только не испугала девушку, но и окончательно убедила ее связать жизнь с медициной. Именно поэтому следующим этапом стало поступление в Казанский государственный медицинский университет на стоматологический факультет.
Как Екатерина Скулкина попала в КВНВо время обучения в медицинском университете судьба неожиданно вывела Екатерину на сцену КВН. Артистка рассказывала, что практически сразу после поступления приняла участие в фестивале первокурсников. Там на нее обратил внимание капитан первого состава команды КВН «Четыре татарина», который предложил девушке присоединиться к коллективу.
Однако тогда Скулкина отказалась, решив сосредоточиться исключительно на учебе.
«Когда я только поступила в университет, там проходил осенний фестиваль первокурсников. Кто-то сказал нашим ребятам: у вас такая интересная девочка из Йошкар-Олы, обязательно пригласите ее к себе в команду. В жюри сидел капитан первого состава "Четырех татар", который сразу же позвал меня в коллектив, но я отказалась, решив, что нужно учебой заниматься. Хотя это фестивальное движение засасывало. Где-то на четвертом-пятом курсе начался КВН, а после окончания университета появился второй состав команды "Четыре татарина"», — вспоминала Екатерина.Позже Скулкина все же связала свою жизнь с клубом веселых и находчивых. Она возглавила обновленный состав команды и привела его к громкому успеху.
Под ее руководством коллектив завоевал престижную награду «Большой КиВиН в золотом» на фестивале в Юрмале. После этого команда получила право выступать в Высшей лиге КВН. В 2005 году «Четыре татарина» дошли до финала, уступив только командам «Мегаполис» и «Нарты из Абхазии».
При этом Екатерина не оставляла медицинскую карьеру. После окончания университета она прошла интернатуру, а затем продолжила обучение в ординатуре по специальности «Ортопедическая стоматология».
Почему Скулкина отказалась от карьеры стоматологаНесмотря на успешное развитие творческой карьеры, расставание с медициной далось Екатерине непросто. Артистка признавалась, что до сих пор испытывает ностальгию, оказываясь в стоматологических кабинетах.
«Как только я поняла, что пора уже становиться настоящим стоматологом, позвонила Наталья Андреевна с предложением поучаствовать в новом интересном проекте. И началось: с понедельника по пятницу я принимала пациентов, а вечером садилась в поезд и ехала в Москву выступать», — делилась Екатерина.
Она также поделилась, что на протяжении двух лет выступал в различных клубах с программой «Женский интеллектуально-юмористический Bar’дель». Со временем у участников начали появляться сомнения в том, что этот формат когда-либо сможет перерасти в полноценный телевизионный продукт. Однако опасения оказались напрасными: проект Натальи Еприкян начал стремительно развиваться.
Comedy Woman и всероссийская известностьСо временем юмористическое объединение Made in Woman превратилось в популярное телевизионное шоу Comedy Woman на канале ТНТ. Екатерина Скулкина создала яркий сценический образ сильной, властной и уверенной в себе женщины. Зрители запомнили ее как решительную героиню с характером, которую сама артистка называла «мечтой генерала».
По словам артистки, источником вдохновения для нее становились реальные люди. Она внимательно наблюдала за окружающими и превращала отдельные черты характера и манеры поведения в гротескные сценические образы.
Слухи о постоянных конфликтах в женских коллективах Скулкина неоднократно опровергала.
«Говорят, что женский коллектив — это серпентарий, но, к счастью, это к нам не относится. У каждой есть свое определенное место в шоу, образ, прописанный до мелочей, и потому между нами нет конкуренции. Я не скажу, что все мы закадычные подруги, у нас не сериал "Друзья". Но если кто-то обидит одну из наших девочек или скажет про нее что-то плохое, другие будут готовы моментально встать на ее защиту», — отмечала она.Особенно близкие отношения Екатерина поддерживала с Екатериной Варнавой и Надеждой Ангарской. После завершения Comedy Woman актриса сохранила теплое общение с коллегами и продолжила активно развивать карьеру.
Театр, телевидение и новые проекты Екатерины СкулкинойЕще в 2010 году Екатерина вместе с Наталией Медведевой, Мариной Федункив и Гавром участвовала в спектакле «Счастливый номер». Театральная деятельность остается важной частью ее жизни и сегодня. В частности, артистка играет небольшую роль в комедийной постановке Сергея Астахова «Как попасть в рай».
Помимо актерской работы, Скулкина неоднократно выступала в качестве автора шуток и адаптатора сценариев. Благодаря этому ее приглашали в жюри проектов «Comedy Баттл», «Самый умный КВНщик» и «Слава Богу, ты пришел!». Зрители также могли увидеть Екатерину на кастинге шоу «Битва экстрасенсов», поклонницей которого она называла себя сама.
Большое место в карьере Скулкиной занимает работа ведущей. Она принимала участие в программах «Самый лучший муж», «Салтыков-Щедрин шоу», а также регулярно проводила различные концерты и торжественные мероприятия.
Кроме того, артистка становилась гостем программы «Импровизация», работала в составе жюри шоу «Комик на миллион» и «Модель XL», а также помогала участникам проекта «Модный приговор». По словам концертного директора Екатерины Табриза Шахиди, зрители смогут увидеть артистку и в новых телевизионных проектах.
Как Екатерина Скулкина похуделаВ последние годы поклонники неоднократно обращали внимание на изменения во внешности артистки. Екатерине удалось избавиться примерно от 20 килограммов веса благодаря комплексному подходу. Она регулярно занималась спортом, придерживалась принципов правильного питания и работала под наблюдением специалистов.
Скулкиной помогали персональный тренер и эндокринолог, которые контролировали процесс снижения веса и следили за тем, чтобы он проходил без вреда для здоровья.
В 2019 году телеведущая отправилась в специализированную клинику в Карелии. Там она прошла программу, включавшую массажи, обертывания и другие оздоровительные процедуры. За две недели Екатерина сумела похудеть на девять килограммов. На курс восстановления и проживание в клинике артистка потратила около 900 тысяч рублей.
Личная жизнь Екатерины СкулкинойНесмотря на публичность профессии, Екатерина Скулкина всегда старалась ограждать личную жизнь от внимания общественности. На протяжении многих лет журналисты регулярно приписывали артистке романы с известными мужчинами. В разные периоды ее подозревали в отношениях с кавээнщиком Тимуром Танией, с которым она дружит с начала 2000-х годов, а также с историком моды Александром Васильевым.
Сама актриса неоднократно опровергала подобные предположения. Она заявила, что все слухи о них — неправда. Скулкина подчеркнула, что они с Александром просто коллеги по работе, и каждых из них живет своей жизнью.
«Но людям всегда свойственно приписывать какие-то романы, плести интриги, раздувать скандалы, проводить расследования», — говорила Екатерина.Первые серьезные отношения появились у нее еще во время учебы в медицинском училище.
«Помню, мама говорила: "У тебя таких Вась и Петь будет еще 100500 штук!" А мне казалось, что она ничего не понимает, что без него я жить не смогу. Теперь с трудом вспоминаю его имя… Нет, помню, конечно! Просто это уже кажется несущественным», — рассказывала артистка.
Муж Екатерины Скулкиной и сын Олег
С будущим супругом Денисом Васильевым Екатерина познакомилась во время учебы в Казанском медицинском университете. Когда Денис поступил в вуз, Скулкина уже считалась одной из самых заметных участниц студенческого КВН. Под влиянием друзей молодой человек тоже присоединился к творческой деятельности и начал выступать в команде «Саранча», где занимался написанием юмористических номеров.
Во время одной из репетиций Денис обратил внимание на Екатерину. Вскоре между молодыми людьми завязались отношения. Пара сыграла свадьбу еще до получения дипломов. В 2008 году у супругов родился сын Олег.
Любопытно, что съемки Comedy Woman стартовали именно в тот период, когда артистка находилась на последних месяцах беременности. Поэтому, как шутит сама Екатерина, ее сын оказался на съемочной площадке еще до рождения.
На протяжении многих лет актрисе приходилось жить между двумя городами. Работа требовала постоянного присутствия в Москве, тогда как супруг, сын и мама оставались в Казани. Скулкина объясняла, что переезд в зрелом возрасте является серьезным испытанием, а также подчеркивала, что не хотела заставлять близких подстраиваться под ее напряженный график.
Особое внимание артистка уделяла психологическому комфорту ребенка. Именно поэтому она не показывала фотографии сына в социальных сетях на протяжении первых восьми лет его жизни.
Позднее семья все же переехала в Москву. Олег быстро адаптировался к новой обстановке, нашел друзей и начал активно участвовать в школьной жизни. Как и его знаменитая мама, юноша проявляет артистические способности, любит выступать перед публикой и мечтает однажды играть в КВН.
Слухи о разводе
Из-за того что Екатерина практически не рассказывала о супруге и не носила обручальное кольцо, многие поклонники долгое время считали ее одинокой. Сама артистка спокойно реагировала на подобные разговоры.
«Я не разговариваю нигде и никогда про личную жизнь. К тому же кольцо не признак того, что человек замужем», — объясняла телеведущая.
В последние годы Екатерина действительно чаще публикует фотографии сына, чем снимки с мужем. Это стало причиной новых разговоров о возможном расставании супругов. Однако сама актриса подобные слухи никак не комментирует.
Екатерина Скулкина сейчасСегодня Екатерина Скулкина живет и работает в России, преимущественно в Москве, и продолжает активно развивать творческую карьеру. Основное внимание артистка уделяет театральным постановкам. Она регулярно выходит на сцену в популярных антрепризных спектаклях «Два мужа по цене одного», «Подыскиваю жену, недорого!» и «Моя безумная свадьба», с которыми гастролирует по разным регионам страны.
Кроме того, Екатерина продолжает участвовать в телевизионных проектах, снимается в развлекательных программах и остается востребованной ведущей комедийных и кулинарных шоу.