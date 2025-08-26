Бизнесмен Товстик подал на развод за спиной жены с шестью детьми

26 августа 2025, 12:53

Представитель Товстика шокировал суд заявлением на бракоразводном процессе

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Предприниматель Роман Товстик подал заявление о расторжении брака без ведома своей супруги, Елены Товстик, с которой он воспитывает шестерых детей. Как сообщает адвокат женщины, это стало для неё полной неожиданностью. Подробности сообщает SHOT.