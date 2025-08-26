Бизнесмен Товстик подал на развод за спиной жены с шестью детьми
Предприниматель Роман Товстик подал заявление о расторжении брака без ведома своей супруги, Елены Товстик, с которой он воспитывает шестерых детей. Как сообщает адвокат женщины, это стало для неё полной неожиданностью. Подробности сообщает SHOT.
На состоявшемся судебном заседании представитель бизнесмена заявил, что его клиент уже проживает с другой женщиной и не намерен сохранять семью. В ответ адвокат Елены подчеркнул, что иск был подан скрытно, «за спиной» у жены.
Ключевым вопросом, помимо самого развода, станет определение будущего места жительства шестерых общих детей пары. Суд предоставил супругам месяц на попытку примирения и заключение мирового соглашения. На это время слушание по делу было отложено. Отмечается, что новой избранницей Романа Товстика является Полина, супруга телеведущего Дмитрия Диброва.
