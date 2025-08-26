Алсу рассказала, какую профессию выбрала её старшая дочь

26 августа 2025, 18:03

18-летняя дочь Алсу решила строить карьеру в научной сфере

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Певица Алсу поделилась, кем мечтает стать её старшая дочь. По словам артистки, 18-летняя Сафина приняла решение не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, а выбрать научное направление.