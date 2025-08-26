Алсу рассказала, какую профессию выбрала её старшая дочь
18-летняя дочь Алсу решила строить карьеру в научной сфере
Певица Алсу поделилась, кем мечтает стать её старшая дочь. По словам артистки, 18-летняя Сафина приняла решение не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, а выбрать научное направление.
Как уточнила звезда в разговоре с ТВ Mail, девушка собирается изучать биохимию и видит своё будущее в науке.
Также Алсу рассказала, что готовится к началу учебного года вместе с младшим сыном Рафаэлем. Девятилетний мальчик в сентябре пойдёт во второй класс, и певица старается активно помогать ему с учёбой.
Она призналась, что всё ещё помнит таблицу умножения, но пошутила, что может растеряться, если начнут спрашивать.
