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Режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Состояние 79-летнего Михалкова ухудшилось в начале этого месяца. По данным канала, у него резко поднялось давление. Народного артиста доставили в больницу, где обнаружили проблемы с сердцем и давлением.
Режиссеру выписали курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение в тот же день. Уточняется, что сегодня Михалков себя чувствует гораздо лучше.
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Режиссеру выписали курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение в тот же день. Уточняется, что сегодня Михалков себя чувствует гораздо лучше.
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Екатерина Коршунова