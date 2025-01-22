Мимолетная слава привела к страшной трагедии: куда исчез после триумфа в «Обитаемом острове» актер Василий Степанов

Дмитрий Нагиев — российский актёр и телеведущий, известный широкой аудитории своими яркими ролями и харизмой. За годы работы в кино и на телевидении он стал одним из самых узнаваемых и востребованных артистов страны. Несмотря на свою популярность, о его личной жизни мало что известно. «Радио 1» расскажет о биографии и отношениях актёра.