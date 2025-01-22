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Мимолетная слава привела к страшной трагедии: куда исчез после триумфа в «Обитаемом острове» актер Василий Степанов

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Имя актера Василия Степанова когда-то звучало в каждом уголке России. Его прославила роль в фильме «Обитаемый остров», который сразу же стал культовым. Молодой актер, обладавший харизмой и талантом, привлек внимание многих зрителей и критиков. Степанову предсказывали блестящее будущее, возможно, даже в Голливуде, однако неожиданно для всех он перестал появляться на экранах.
О том, что стало с карьерой Василия Степанова, пытался ли он покончить с собой и где актер сейчас, расскажет редакция «Радио 1».

Шаг на пути к славе


Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Его отец был милиционером, а мать — кассир-продавец. Первыми, кто предрек актерскую судьбу Василию, были медсестры в больнице, когда годовалый ребенок проходил курс лечения. Соседки по палате, устав от больничной тишины, включали музыку, и, увидев, как мальчик начинает танцевать, не могли сдержать восторженных аплодисментов. Это были его первые зрители и маленький успех. В тот момент никто и не догадывался, что это лишь начало творческого пути.



В школе Степанов не был отличником. Занятия не интересовали мальчика, и единственным местом, где он по-настоящему оживал, становился спортзал. С ранних лет юноша увлекался единоборствами. Частые соревнования, на которых он неоднократно занимал призовые места, стали настоящей ареной для проявления силы и духа. В школе его часто воспринимали как тихого парня с характером бойца.

После окончания школы Степанов поступил в спортивный техникум, и достиг значительных успехов, получив звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Его жизнь была сосредоточена на тренировках, соревнованиях и физических нагрузках. Но когда пришло время получать диплом и искать работу, перед ним открылись новые горизонты. Однажды Василий наткнулся на объявление в газете о поиске бармена в ночной клуб. Эта работа стала для него поворотным моментом. За барной стойкой ночного клуба, окруженный музыкой и светом, Степанов впервые ощутил себя на сцене.

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Вскоре парня заметили и предложили сняться в рекламе. Внешние данные юноши не могли не привлечь внимание: выразительные глаза, рост 192 сантиметра, он стал находкой для рекламодателей. Через время Василий понял, что хочет связать свою жизнь с творчеством и поступил в Щукинское театральное училище.

Судьбоносная роль


В училище Степанов встретился с российским художником и продюсером кино Павлом Каплевичем, который в дальнейшем помог Василию обрести всеобщую популярность. Каплевич познакомил парня с режиссером фильма «Обитаемый остров» Федором Бондарчуком. В тот миг, как его высокий, атлетичный силуэт появился перед Бондарчуком, тот сразу же уловил потенциал Василия и его идеальное соответствие роли.

«Вот он, тот самый Максим Каммерер, которого я себе и представлял», — сказал режиссер.

По мере того, как Степанов погружался в мир кино, он понимал, что совмещать учебу в «Щуке» и съемки не получается. Взяв академический отпуск, молодой человек полностью посвятил себя фильму.

Те несколько месяцев съемок стали настоящей школой жизни для молодого актера. Бондарчук, будучи строгим и требовательным, не потакал слабостям, но заботливо говорил, что «слепит» из Василия настоящего актера.

Знаменитый «Обитаемый остров»


Стоит отметить, что «Обитаемый остров» стал значимым событием в российском кинематографе и привлек внимание как зрителей, так и критиков. Экранизация научно-фантастического романа братьев Стругацких представила россиянам мир, наполненный сложными моральными вопросами, интригами и глубокими философскими размышлениями. В центре сюжета — Максим Каммерер, персонаж, оказавшийся на чужой планете, сталкивается с абсурдностью и жестокостью нового мира, одновременно раскрывая собственные внутренние противоречия и стремления. Степанову удалось передать не только гамму эмоций своего персонажа, но и его внутреннее Я.

Партнершей Василия по фильму стала актриса Юлия Снигирь, которая сыграла роль Леры. Их взаимодействие на экране добавило фильму романтическую линию, что только усилило интерес зрителей. Хотя между актерами в реальной жизни не было романтической связи, их химия на экране стала одной из опор сюжета.

Василий Степанов (Фото: соцсети)

«Обитаемый остров» тогда казался не только важным этапом в карьере Василия Степанова, но и сулил ему огромное будущее после громкого дебюта, открывая новые горизонты для российского кинематографа. К сожалению, жизнь молодого человека изменилась совсем не в лучшую сторону.

Карьера актера пошла под откос после оглушительной славы


После триумфального дебюта в фильме, актер оказался в вихре ярких событий и непознанных ранее эмоций, поглотивших его с головой. Успех пришел с оглушительным резонансом, и молодой талант, только начинающий свой путь в большом мире кино, решил насладиться каждой минутой славы.

От неожиданного всплеска популярности у Василия периодически кружилась голова. Многочисленные поклонницы, подарки, вечеринки — все это сыграло злую шутку с молодым актером. Спустя время Василий стал отходить от триумфа и ждать новых ролей, но они все не появлялись. Каждый день Степанов лелеял надежду о возможности вернуться на киноплощадку, однако она таяла на глазах. Предложения о съемках так и не поступали, в результате чего молодой человек стал замыкаться в себе.

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Родные, заметив негативные изменения в поведении Василия, стали настойчиво предлагать ему пройти курс лечения в профильной клинике. Их беспокойство можно было понять: они видели, как из его глаз постепенно уходит свет, уступая место агрессии. Но Василий не хотел признавать, что ему нужна помощь. В тот период он встречался с однокурсницей Дарьей Егоровой. Девушка всячески поддерживала любимого, но с каждым месяцем ей становилось все сложнее терпеть нападки Степанова, который терзал себя изнутри виной за то, что не может стабильно обеспечивать ее и реализоваться в той мере, в которой хочет. Актер не мог устроиться даже продавцом в магазин техники, что стало последней каплей терпения для Даши, которая окончательно разочаровавшись в партнере, приняла решение закончить эти отношения.

Страшный диагноз, перечеркнувший жизнь


С каждым новым днем жизнь Василия Степанова становилась все более напряженной и сложной. Первую его госпитализацию объяснили простым несчастным случаем: он поскользнулся на улице и повредил спину. Эта новость вызвала волну сочувствия, и многие поклонники успокаивались, считая, что их кумир вскоре поправится. Однако эта версия оказалась не совсем правдивой.

Василий Степанов (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

Вскоре произошел второй инцидент, шокировавший общественность. Степанов упал с третьего этажа. В то время как он упорно настаивал, что пытался спасти застрявшую на карнизе кошку, те, кто был близок к нему, знали правду. Они прекрасно понимали, что в этом эпизоде скрывался не только порыв благородства, но и нежелание жить.

После серии диагностических коррекций в 2019 году медики поставили ему диагноз — шизофрения. С тех пор о молодом человеке практически ничего неизвестно.

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Отношения с Гузеевой, жизнь на две семьи и корпоратив за 6 миллионов: как сейчас живёт актёр Дмитрий Нагиев
22 января 2025, 12:36

Актёр Дмитрий Нагиев (фото: социальные сети)

Дмитрий Нагиев — российский актёр и телеведущий, известный широкой аудитории своими яркими ролями и харизмой. За годы работы в кино и на телевидении он стал одним из самых узнаваемых и востребованных артистов страны. Несмотря на свою популярность, о его личной жизни мало что известно. «Радио 1» расскажет о биографии и отношениях актёра.

Биография Дмитрия Нагиева


Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде в семье киноинженера оптико-механического завода и преподавательницы иностранных языков. Его отец когда-то мечтал стать актёром, но не смог поступить в театральный институт. Его мечта, тем не менее, осуществилась через сына.

В детстве Дмитрий был скромным и тихим мальчиком. Чтобы привить ему уверенность, родители записали его на секции дзюдо и самбо. Однако тренер вскоре исключил его из-за слабого здоровья. Несмотря на это, Нагиев продолжил заниматься спортом самостоятельно. Через несколько лет он завоевал серебряную медаль на городском чемпионате, стал мастером спорта по самбо и чемпионом СССР.

Когда мальчику было 11 лет, его родители развелись, и они с братом остались жить с мамой.

«В тех тяжелых условиях она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми. За что я ей очень благодарен», — рассказывал Нагиев.

Сам актёр не считает своё детство счастливым: ему нелегко давалась учёба в школе, а одноклассники издевались над ним из-за лишнего веса.

«К тому же я всё время стоял на учёте в детской комнате милиции, потому что, пытаясь обзавестись собственными деньгами, я фарцевал», — вспоминал актёр.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом (фото: социальные сети)

После окончания школы Дмитрий поступил в Электротехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники, а затем, получив диплом, отправился служить в армию. Там, узнав о спортивном прошлом артиста, решили проверить его на прочность.

«Поначалу ничего было, а потом они узнали, что я мастер спорта, и только ленивый не захотел проверить, так ли это. Какой бы ты мастер спорта ни был, но против табуретки мало приёмов», — поделился телеведущий.

После демобилизации он решил посвятить свою жизнь театру и подал документы в Ленинградский театральный институт имени Н. К. Черкасова. Несмотря на жесткую конкуренцию (на одно место претендовали 150 человек) Нагиев поступил. Однако на последнем курсе он перенес паралич лицевого нерва, из-за чего на его лице остался прищур, который в последствии стал его характерной особенностью.

Происхождение фамилии


У актёра персидские корни по отцовской линии. Семья его дедушки Гулама бежала из Персии (ныне Иран) в Туркменистан после Первой мировой войны. Только вот его родители не пережили голод и не добрались до Ашхабада. Сам мальчик оказался в детдоме, где ему дали новое имя и фамилию — Николай Нагиев.

Фамилия Нагиев на тюркских языках означает «спаситель мира». Ему её дали в честь людей, которые и привели его в детский дом.

Николай Нагиев ушел из жизни в 1976 году, но несколько историй из его детства сохранились в памяти Дмитрия.

«В Ашхабаде дедушка с детских лет работал на одного богача — в 8 лет он торговал фруктами. Однажды у него пропали деньги, за это его очень сильно высекли. Когда дед был уже взрослым, его приятель признался, что это он вытащил у него деньги», — поделился Дмитрий в беседе с 7days.

Кроме того, артист рассказал, что в детстве был в хороших отношениях со своим дедушкой, они много общались.

«Мне было девять лет, когда он умер. Мы прекрасно с ним общались. Очень хорошо его помню, замечательный человек», — сказал он.

Дмитрий Нагиев с бабушкой и дедушкой (фото: социальные сети)

Карьера актёра


Дмитрий Нагиев начал свою актёрскую карьеру ещё в студенческие годы, исполнив роль доктора Дорна в выпускной постановке «Чайка». Эта работа принесла ему признание как лучшего студента курса. После учёбы он уехал во Франкфурт-на-Майне, где два года работал в театре.

По возвращении в Петербург Нагиев начал работать на радио «Модерн», а вскоре с другом Сергеем Ростом создал популярное шоу «Осторожно, модерн!». Ребята сами писали сценарии и шутки, а Дмитрий вёл программу от имени персонажа прапорщика Задова, который быстро завоевал любовь слушателей.

Помимо радиокарьеры, Нагиев продолжал играть в театре, участвуя в спектаклях «Декамерон» и «Кыся». В 1998 году он дебютировал на телевидении в военной драме «Чистилище», а затем снялся в таких проектах, как «Собака Саскервилей», «Мастер и Маргарита» и «Каменская». В общей сложности на его счету более 100 ролей, среди которых особенно известны его работы в сериалах «Физрук» и «Два отца и два сына».

Позже Нагиев стал востребованным телеведущим. Он вёл такие шоу, как «Окна», «Большие гонки», «Мама в законе», а также проекты «Голос» и «Голос. Дети». Актёру приписывают искромётный юмор, харизму и отличную находчивость, что делает его одним из самых популярных телеведущих страны.

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Личная жизнь Нагиева


Шоумен был женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. Молодой человек пошёл по стопам отца и тоже стал актёром.

«Я пришёл из армии и сразу женился на Алисе Шер. Мы познакомились ещё в театральной студии, куда меня отправила мама. Шер — это псевдоним, который родился уже позже», — рассказал Нагиев.

Их брак распался в 2010 году.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом (фото: социальные сети)

Кроме того, Нагиев в одном из интервью рассказал о романе с Ларисой Гузеевой. В тот момент актёр учился на втором курсе театрального института, а Гузеева уже была известной актрисой. Хотя отношения длились недолго, Дмитрий отмечает, что они были яркими.

«И вот она поднимается, какой-то невероятной, небесной красоты. Были ли мы парой в итоге? Это был всплеск», — сказал он.

В 2020 году стали известны новые подробности из жизни Нагиева. Выяснилось, что он скрывал от своей гражданской жены Натальи Коваленко существование внебрачной дочери, которую актёр признал и дал девочке свою фамилию.

Предположительно, её мама — 45-летняя Анна Спектор, с которой Нагиев начал встречаться около 15 лет назад. Таким образом, актёр живёт на две семьи: в Петербурге с Коваленко и сыном Марком, а в Москве с дочерью Мирой.

Бывшая жена Нагиева Алиса Шер прокомментировала двойную жизнь бывшего супруга.

«Феномен Дмитрия заключается в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, просто не отдаёт себе отчёта в происходящем. Как гипноз, честное слово! Каждая считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется», — сказала она.

В апреле 2023 года Нагиев стал дедушкой. У его сына Кирилла появился первенец.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу», — отметил артист.

Алиса Шер с сыном Кириллом (фото: социальные сети)

Дмитрий Нагиев сегодня


После длительного творческого перерыва Нагиев вернулся к работе, и его популярность не только сохранилась, но и возросла. Стоимость его участия в проектах значительно увеличилась.

Оказалось, что за одно выступление длительностью четыре часа артист просит 95 тысяч евро (почти 6 миллионов рублей).

Актёр продолжает сниматься в кино: марте 2023 года состоялась премьера фильма «Эскортница», где он исполнил главную роль, а в июне того же года — четырехсерийный сериал «Кино про бандитов», в котором Дмитрий также сыграл одну из ведущих ролей.

В 2024 году он выступал в Москве с театральной постановкой «Кыся» и задействован в съёмках нескольких российских проектов, включая фильмы «12 стульев», «Актерище» и «Зять».

Кроме того, Нагиев также проводит мастер-классы в Дубае, как сообщил журналист Отар Кушанашвили в шоу «Сила Воли».

«Сейчас я, как мне кажется, на той ступени развития, когда мало чем дорожу в плане работы, в плане своего положения в кинобизнесе, шоу-бизнесе, в телевизионной индустрии. Я честно работаю, но меня тяжело напугать тем, что меня могут этого лишить», — сказал актёр.

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«Я не красавица, но натуральная»: Мари Краймбрери — о пластических операциях
Певица Мари Краймбрери опровергла слухи о многочисленных пластических операциях
22 января 2025, 12:35

Мари Крймбрери (Фото: соцсети)

32-летняя певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) опровергла приписываемые ей пластические операции. Она заявляет, что не стала бы скрывать или стыдиться этого.
Мари рассказала в подкасте «ВКАТИТ!», что в детстве не считала себя красоткой, хотя была всегда уверена в себе.

«Я была больше на 20 килограммов, с тонкими бровями, жиденькими неухоженными черными волосами... У меня очень кривые зубы от природы. Из-за такого пухляша на лице казалось, что у меня очень маленькие губки. И вот с этим всем я была очень уверена в себе. Почему? Я не могу понять», — сообщила Краймбрери.

Мари изменила внешность, избавившись от лишних килограммов, а также благодаря качественному уходу за собой. При этом, когда она подкрашивает губы помадой, ей приписывают использование ботокса. Мари уверяет. Что не делала ни одной пластики, просто умеет красиво очерчивать контур, как и многие, кто грамотно пользуется косметикой.

В прошлом году исполнительница хита «Пряталась в ванной» подтвердила, что встречается с Давидом Манукяном, победителем шоу «Звездные танцы».

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Звезда «Солдат» Жидков отдыхает на Бали с возлюбленной и дочерью, которые почти ровесницы
Звезда «Солдат» Иван Жидков отдыхает на Бали с возлюбленной моложе его на 17 лет
22 января 2025, 12:19

Иван Жидков (Фото: соцсети)

Известный по фильму «Грозовые ворота» и сериалу «Солдаты» актёр Иван Жидков отдыхает на Бали со своими детьми. Недавно к ним присоединилась его возлюбленная актриса Мария Чередниченко.
Фотографиями с совместного отдыха артист поделился в своих социальных сетях. Судя по кадрам, ни дети, ни сам актёр не испытывают никакого дискомфорта от пребывания в компании молодой девушки. Пара перестала скрывать свои отношения с 2022 года. По словам Жидкова, Мария быстро нашла общий язык с его детьми. Что не удивительно: она младше 41-летнего актёра на 17 лет и по возрасту для его старшей дочери, тоже Марии, кстати, вполне подходит на роль старшей сестры или подруги.

Мария родилась в браке Ивана и его коллеги Татьяны Арнтгольц. Девочке/девушке 15 лет, в 2023 году она переехала жить к отцу, и мать, с которой актёр сохранил добрые отношения после развода в 2013 году, этому не препятствовала.

Сыну Степану сейчас семь лет. Он появился на свет в 2017 году, когда Иван жил в гражданском браке с моделью Лилией Соловьёвой. Через год после рождения ребёнка пара рассталась.

Жидков признаётся, что не прочь ещё раз стать отцом, но это будет только после того, как они создадут с Марией Чередниченко настоящую крепкую семью. Пока она не готова стать матерью.

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Бывший муж бандит и сама не промах: как Елена Изаксон жила до свадьбы с Дмитрием Маликовым
22 января 2025, 12:16

Елена Изаксон с дочерью Стефанией (Фото: соцсети)

Вот уже более 30 лет Дмитрий Маликов живет со своей женой Еленой Изаксон. Провинциальная муза Маликова на первый взгляд кажется примерной домохозяйкой, всегда ухоженная, стильно одетая, но о том какая на самом деле бессменная спутница жизни певца читайте в материале «Радио 1».

Опытная, мудрая дама

Елена Изаксон с дочерью Стефанией (Фото: соцсети)

Всем известно, что певец познакомился с будущей женой в 1992 году. У общих знакомых Маликов увидел фотографию Елены и попросил познакомить его с сильно понравившейся девушкой. Первое личное знакомство произошло во время работы над клипом в столице. После этой встречи молодые люди обменялись номерами телефонов, и их отношения начали стремительно развиваться.

На тот момент Елене Изаксон было 29 лет, она была замужем и растила дочку Ольгу. Первым мужем Елены был успешный бизнесмен Сергей Изаксон. В брак девушка вступила, едва ли ей исполнилось 18 лет. Муж обеспечивал своей молодой жене роскошную жизнь. В то время, когда вся страна сводила концы с концами, Елена ездила на дорогих авто, носила одежду от известных брендов и отдыхала на лучших курортах.

В народе ходили слухи о том, что Сергей имеет отношение к преступному миру. Когда в 90-е начался передел капиталов, Елена поняла, что может стать «случайной» мишенью, и при удобном случае решила развестись. Дмитрий Маликов был другим. Молодой, интеллигентный человек, творческая личность с потенциалом. Выбор был очевиден.

Бизнес-леди


Семья Маликовых (Фото: соцсети)

После окончания школы Елена отправилась в Казань, где поступила в художественное училище. Позднее она перебралась в Москву и стала студенткой режиссёрского факультета ГИТИСа. Елена Изаксон часто помогала советами бизнесу мужа, где и проявилась ее деловая хватка. За этим последовал диплом в сфере экономики и работа в австрийской фирме.

После развода у хваткой Елены осталось достаточно средств для открытия собственного бизнеса в Европе. Изаксон занялась весьма прибыльным тогда делом — модельным бизнесом в Италии и выпуском пляжных коллекций одежды. В 2000-х магазины с дорогими вещами от спутницы Маликова появились и в Москве.

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Убыточный бизнес и суды за миллионы: скандальная правда о дочери Дмитрия Маликова

Пластические операции


Дмитрий Маликов и Елена Изаксон (Фото: соцсети)

Елена Изаксон старше Маликова на 7 лет, но на фото эта разница кажется куда более значительной. Как и любой другой привлекательной женщине, Елене нелегко смириться с тем, что она стареет. С юных лет она привыкла видеть в зеркале лицо, соответствующее стандартам красоты, и теперь пытается сохранить остатки былой привлекательности. Пластические операции публика считает причудой 61-летней музы композитора, а некоторые поклонники не стесняются выражать критику.

«Лицо скоро треснет от натяжения, перебор с пластикой», «Застывшая маска вместо лица», – комментировали фотографии подписчики.

Как бы то ни было, Дмитрий Маликов счастлив в браке с Еленой Изаксон, и их семья на фоне других выглядит образцово-показательной.

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«Просчиталась, но где»: беременность невестки Валерии пошла не по плану
22 января 2025, 11:58

Лиана Шульгина и Валерия (Фото: соцсети)

Совсем скоро певица Валерия опять станет бабушкой. Ее сын Арсений с женой Лианой ожидают рождения второго ребенка. На этот раз у пары родится сын, которого хотят назвать Мироном, а предварительная дата его рождения выпадает на день рождения Валерии, пишет 7дней.ru.
По словам Лианы, дата родов стоит приблизительно на 17 апреля — день рождения Валерии. Однако сама она считает, что малыш появится на свет немного позже — на день рождения ее сестры, 24 апреля.

При этом девушка призналась, что планировала родить в мае, так как в апреле в семье и так много праздников.

«А вообще я считала, что если забеременею в конце июля — начале августа, то я рожу в мае. Просчиталась, но где? Апрель у нас, конечно, богат на праздники. 2 апреля — день рождения у свекра, 17 апреля у свекрови, 24 апреля у моей сестры, 27 апреля — день рождения у бабушки Сени. Ждем еще одного апрельского малыша», — рассказала Лиана.

Пара сыграла свадьбу летом 2020 года. В браке родилась дочь, сейчас супруги ожидают рождения сына.

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Уступила главную роль Заворотнюк и едва не увела мужа у Меньшовой: романы с коллегами и тайны личной жизни Оболдиной
22 января 2025, 11:36

Инга Оболдина (Фото: соцсети)

Инга Оболдина — талантливая актриса, известная своими яркими ролями в театре. Она гастролирует с постановками «Мужской аромат. Оркестр» и «Сказка для взрослых», завоевывая сердца зрителей.
В личной жизни Инги было много поклонников, готовых ради нее оставить своих жен, что свидетельствует о ее притягательности и харизме. Как обстоят дела в личной жизни Инги Оболдиной? И как выглядит ее дочь, которую актриса родила в 43 года? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Роль Виктории Прутковской

Инга Оболдина — актриса, чьи яркие роли в таких масштабных проектах, как «Небо. Самолет. Девушка», «Дети Арбата», «Доктор Живаго», «Мама-детектив» и «Жги», оставили заметный след в российском кинематографе. С более чем сотней фильмов в её «послужном списке», она стала одной из узнаваемых фигур на экране. Однако, несмотря на успех, Оболдина всегда подходила к выбору ролей с особой тщательностью.

Когда ей предложили главную роль в популярном сериале «Моя прекрасная няня», Инга, проявив свою принципиальность, решительно отказалась. Как она сама признаётся, сценарий показался ей неубедительным.

«Даже в варианте читок это было непотребно — текст, истории, фабулы — маленькие анекдоты, но не смешные», — добавила она.

В итоге роль Виктории Прутковской досталась Анастасии Заворотнюк, которая, благодаря этому проекту, завоевала всенародную популярность.

Тем не менее, сама Оболдина не испытывает сожалений о своём выборе. Она понимает, что так называемое «рожестроительство» — это не её путь. Вместо того чтобы завидовать успеху коллеги, Инга искренне радовалась за Заворотнюк и продолжала активно работать в кино, не оставляя себя без интересных предложений.

Фото: iStock/lena_volo

Романы с успешными, но женатыми актерами – было или нет?

В кругу светской хроники активно обсуждались слухи о служебном романе Инги Оболдиной с Игорем Гординым, мужем известной актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой.

В тот период в жизни супругов царила неопределенность: они то мирились, то вновь расходились, и многие в обществе стали связывать эти колебания с появлением Оболдиной в жизни Гордина. Однако, несмотря на все сплетни, Игорь смог восстановить отношения с Юлией и вернуться в семью.

Инга, в свою очередь, предпочитала не комментировать эти слухи, сохраняя молчание на тему своей личной жизни.

На съемках сериала «Мама-детектив» актриса познакомилась с Кириллом Плетневым, который оказался на десять лет моложе её. В это время Кирилл переживал развод с первой женой и сосредоточился на карьере. Несмотря на их близость, сами актеры тщательно избегают обсуждения возможного романтического интереса друг к другу. Однако в мире шоу-бизнеса, как известно, «нет дыма без огня», и интерес к их отношениям продолжает будоражить умы поклонников и журналистов.

Фото: iStock/shironosov

Инга Оболдина на протяжении почти 17 лет была в браке с коллегой Гарольдом Стрелковым. Их союз завершился мирным расставанием, и, хотя у супругов не было общих детей, со временем их отношения трансформировались в дружеские.

Впервые мама

В конце 2012 года Инга впервые стала мамой в возрасте 43 лет, что стало настоящим событием в её жизни. Она старательно скрывала детали своей личной жизни, однако вскоре стало известно, что на протяжении шести лет актриса сожительствовала с Виталием Салтыковым — актером и режиссером из Санкт-Петербурга. У пары родилась дочь, которую назвали Кларой.

Инга предпочитает не привлекать внимание к своей дочери и тщательно оберегает её от излишнего внимания общественности. Интересно, что Инга и Виталий решили не регистрировать свои отношения. Для них важнее любовь и взаимопонимание, чем формальные штампы в паспорте.

Сыграла всё, что хотела, и даже больше

Инга Оболдина, несмотря на свои 56 лет, продолжает блистать на экране и сцене, оставаясь примером для многих. Актриса мастерски совмещает насыщенные съемочные графики и театральные гастроли с радостью материнства, что делает её жизнь поистине гармоничной.

Недавно Инга приняла участие в продолжении популярного сериала «Болабол», а также в художественном фильме «Разделенная семья», что вновь подтвердило её талант и востребованность в индустрии. Кроме того, актриса активно гастролирует по стране, радуя поклонников своим мастерством.

Инга считает себя счастливой женщиной, уверенно заявляя: «Я сыграла всё, что хотела, и даже больше». Инга Оболдина — яркий пример того, как можно успешно сочетать карьеру и семейные ценности, оставаясь при этом в центре внимания и любви зрителей.

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Пролежни, снижение веса на фоне онкологии: состояние Ларисы Голубкиной стремительно ухудшается
Ларисе Губкиной понадобилась экстренная помощь врачей
22 января 2025, 11:18

Фото: iStock/peterscode

В последнее время состояние 84-летней Ларисы Голубкиной начало резко ухудшаться, пишет «СтарХит».
22 января стало известно, что артистка начала стремительно терять вес на фоне онкологического заболевания крови третьей степени.

«К ней приехали медики, которым она пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Лариса Голубкина не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. У актрисы зафиксировали заметное снижение веса», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, врачи обнаружили у Голубкиной пролежни. В последнее время она совсем перестала вставать с кровати, а от помощи близких отказывается.

Еще два месяца назад дочь артистки Мария рассказывала, что на улучшение состояния матери надеяться не стоит.

Еще два года назад назад Голубкина выходила на связь с публикой. Она рассказывала, что живет за городом и наслаждается красотами природы.

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Взорвала театральный мир правдой об СВО: как живет актриса Ирина Апексимова, личная жизнь, подробности
22 января 2025, 11:15

Ирина Апексимова (Фото: tagankateatr.ru)

В российском театральном мире имя Ирины Апексимовой ассоциируется с яркими ролями и взрывной энергетикой. За пределами сценических подмостков актриса принимает активное участие в различных инициативах. Например, Апексимова поддерживает гуманитарные проекты, которые связаны с СВО.
О том, как сложилась жизнь Ирины Апексимовой на сцене и за кулисами — в материале «Радио 1».

Яркая карьера


Ирина Апексимова является одной из самых ярких актрис российского театра и кино, чья карьера охватывает уже более трех десятилетий. Она родилась 13 января 1966 года в Волгограде. Получила образование в Школе-студии МХАТ, но поступление для Апексимовой было отнюдь нелегким. Родители будущей актрисы развелись, когда ей было 8 лет, и она с матерью переехала в Одессу. В этом городе у девочки появился характерный местный говор, который не соответствовал стандартам театральных училищ. Ей неоднократно отказывали в обучении. Проработав несколько лет в разных театрах и избавившись от акцента, Апексимова смогла достигнуть желаемого.

В 1990 году Ирину приняли в Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова, где она проработала до 2000 года. Затем артистка основала собственное театральное агентство под названием «Бал Аст», что стало важным шагом в ее карьере. С мая 2012 года по апрель 2015-го Апексимова занимала должность директора Театра Романа Виктюка.

В 2013-м Ирина выступила продюсером и автором идеи фестиваля театрального искусства под открытым небом «Театральный марш», который в дальнейшем стал важной частью культурной жизни России.

Директор театра на Таганке


В 2015 году в жизни Апексимовой и в театральном мире произошло знаменательное событие: актриса была назначена директором Театра на Таганке, что стало значительным шагом для учреждения, которое на протяжении многих лет ассоциируется с высокохудожественными постановками и уникальным стилем.

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Апексимова, взяв на себя руководство, привнесла в его жизнь новые идеи и творческие амбиции. Под ее руководством театр не только укрепил свои позиции, но и стал платформой для обсуждения актуальных социальных и культурных тем. В 2020 году Ирина получила еще одно назначение, став руководителем театра «Содружество актеров Таганки», а через год она смогла объединить его с Театром на Таганке. Примечательно, что некоторое время назад это казалось практически невозможным, ведь эти два учреждения находились в состоянии разобщенности из-за конфликта. Тем не менее, благодаря деятельности Апексимовой это стало реальностью. Это событие не только возобновило историческую связь между двумя театрами, но и позволило создать новый комплекс, который объединил лучшие традиции и достижения обоих коллективов.

Гуманитарная помощь для СВО


Ирина Апексимова является активной сторонницей специальной операции на Украине и поддержала референдумы о присоединении новых регионов к России.

«Отношусь к этому более чем положительно. Это действительно долгожданные референдумы, я горжусь тем, что наконец это произошло», — говорила артистка.

Уточняется, что Апексимова также сотрудничает с «Народным фронтом». Она помогает организовывать гуманитарную помощь для российских бойцов ВС РФ.

В 2023 году Апексимова курировала 51-й сбор гуманитарной помощи в рамках проекта ОНФ. В результате успешной акции 1-й армейский корпус Донецкой Народной Республики получил необходимое оборудование, включая автомобиль УАЗ «Патриот», медицинские аптечки, бронежилеты и другое необходимое оборудование.

Личная жизнь


Со своей первой любовью и будущем мужем актриса познакомилась еще во времена обучения в театральном вузе. Им стал ее одногруппник — Валерий Николаев. После обучения супруги переехали в США, где Ирина родила дочь Дарью.

Дарья Авратинская (Фото: tagankateatr.ru)

Но вскоре из-за финансовых трудностей семье пришлось вернуться в Москву. По возвращению домой отношения супругов начали портиться, а после и вовсе закончились. После 12 лет прожитых вместе пара развелась.

Апексимова была второй раз замужем за Алексеем Ким, но недолго. Из-за постоянного недоверия супруга, актриса подала на развод.

В настоящее время о личной жизни Апексимовой ничего не известно, так как она старается тщательно скрывать подобную информацию.

Единственная дочь артистки — Дарья Авратинская (носит девичью фамилию своей прабабушки по материнской линии) пошла по стопам родителей и стала актрисой. Она сама, без какой-либо помощи, поступила в театральное заведение им. Щепкина. В настоящее время Дарья служит в театре на Таганке, где ее мать является директором. Многие утверждают, что девушка добилась всего только благодаря своим знаменитым родителям, однако сама Авратинская опровергает эти слухи.

Новые роли


Как заявила ранее сама Ирина, после 30 лет на сцене все сложнее найти стоящий проект.

«В кино после 30 лет ты никому не нужен. Активно сниматься я перестала после того, как однажды мне прислали предложение сыграть „маму Зины“. У героини даже имени не было! Я была страшно возмущена. У нас действительно нет сценариев для женщин „40 “, гори они огнем», — вспоминала директор театра на Таганке.

Ирина Апексимова (Фото: соцсети)

Несмотря на это, Апексимова с периодичностью все же появляется на экранах. В 2023 году актриса блистала в главной роли новогодней комедии «Корпорация Морозов». Перед этим Апексимова также исполнила главную роль в мини-сериале «Лютый-2». На сегодняшний день Ириана продолжает подтверждать свой статус одной из ведущих актрис современного театра и кино.

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«Хочу разбиться»: беременная дочь Лазаревой* и Шаца** напугала своим признанием
Беременная дочь Шаца** призналась в песне, что хочет разбиться после переезда
22 января 2025, 10:57

Татьяна Лазарева* и Михаил Шац** (Фото: соцсети)

Беременная дочь Шаца** призналась в песне, что хочет разбиться после переезда. Об этом стало известно из ее соцсетей.
Дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** ведет блог, занимается творчеством и пишет песни, в которых открывает свою душу. Ранее она жила с мамой в Испании, в то время как Михаил** находился в Израиле. Однако теперь ситуация изменилась: девушка живет отдельно от семьи в Лиссабоне.

Софья Шац (Фото: соцсети)
Одна из песен Софьи посвящена ее отъезду из родного дома. В тексте она делится своими внутренними терзаниями, которые могут даже напугать слушателя. Очевидно, что блогеру было сложно покинуть Россию.

«Уже год, как я приняла решение не оставаться. <…> Уже год, как я мечтаю разбиться», — пишет она.

В своей музыке она перечисляет простые вещи, которые дороги каждому русскому человеку, тем самым признаваясь в своей ностальгии по дому.

«Нет, здесь не хуже, здесь просто по-другому. Я уже привыкла, но сердце тоскует по этим кухонным разговорам, большим квартирам и коридорам, высоким елкам, бутербродам, блинам, сгущенке и хороводам, грязному снегу и пешеходам», — звучат строки ее песни.
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Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Михаил Шац признан иностранным агентом
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