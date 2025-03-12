Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта

Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после инфаркта. Об этом актер рассказал в интервью «mk.ru».
В начале марта у артиста случился острый инфаркт миокарда, в результате чего потребовалась срочная операция. Сухоруков пояснил, он уже восстанавливается в одной из столичных больниц.

«Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично. Кто бы знал, что так случится», — рассказал актер.

Он также выразил благодарность российским медикам за спасение. Стоит отметить, что произошедший инфаркт является вторым для Сухорукова, о чем он даже не знал.

Читайте также:

Жена Михаила Ефремова матом прокомментировала сообщения о состоянии здоровья артиста

«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Кока озвучила свои требования к мужчинам

«Это одно из самых больших испытаний в моей жизни»: Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил
#актёр
#госпитализация
#инфаркт
#операция
#спасение
#болезни
«У меня к ним нет претензий»: Волочкова оценила приговор брокерским мошенникам
Волочкова заявила, что не имеет претензий к осужденным брокерским мошенникам
12 марта 2025, 18:38

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не имеет претензий к руководителям брокерской компании QBF, которых осудили на срок от 13 до 18 лет за мошенничество, так как ей вернули похищенные деньги. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.
Артистка подчеркнула, что внесла заметный вклад в поимку аферистов, «вывела их на чистую воду», так как благодаря ее громкому имени она предала огласке их деятельность.
«Люди за свое мошенничество поплатились. Я сама стала жертвой их мошенничества и обмана. С помощью ресурса моего имени я вывела их на чистую воду, и оказалось, что очень большое количество людей они обманули. Мне вернули деньги, так что у меня к ним теперь уже нет никаких претензий», — отметила балерина.
Волочкова пояснила, что решила предать историю огласке, так как посчитала, что будет несправедливо, если деньги жертв останутся внутри финансовой пирамиды, потому решила бороться за правду.

Балерина также добавила, что защищала интересы простых людей, которые не могут бороться с преступностью из-за того, что не так знамениты, как она.

Читайте также:

«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании

«Ариша была ненавистна в той семье»: Волочкова обвинила во лжи Николаеву

Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#деньги
#такси
#мошенничество
#instagram
#счёт
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании
Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании
12 марта 2025, 18:25

Ольга Бузова (Фото: Telegram @Мbyzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова мечтает обрести счастье рядом с заботливым и щедрым мужчиной. На закрытом ужине VOICE в рамках премии Жара Music Awards звезда российского шоу-бизнеса рассказала, на что обращает внимание на первом свидании.
«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. Может, он не подготовился к разговору или переживает. Но если не оплатил счет — это уже звоночек», — считает Бузова.

Телезвезда также уточнила, что мужчина должен сразу проявить заботу и подумать, как доставить девушку на свидание.

«Раньше было приятно, когда мужчина забирал на машине на свидании. Сейчас лучше такси — чтобы по пути на свидание обсудить его с подружками. Когда ты идешь на свидание с человеком, который нравится, тебе хочется ощутить предвкушение. Главное, чтобы он вообще позаботился об этом — заказал такси или заехал сам. В наше время просто назначают место встречи чаще всего. Заказать такси — комфортнее для всех», — пояснила она.

Тем не менее Оля призналась, что до сих пор верит в любовь с первого взгляда, и также, как и Клава Кока, не исключает, что интим на первом свидании может перерасти в серьезные отношения.

При этом певица уточнила, что, если мужчина после первого свидания пропал, значит стоит забыть о нем и не искать причин этому. По словам артистки, если обоим было на первом свидании хорошо. Значит обязательно будет и второе.

Читайте также:

«Не представляете, что произошло»: Бузова попала в неприятную ситуацию из-за платья

Просил помощи у Бузовой и сидит на шее у жены: как после ухода из футбола живет Дмитрий Тарасов и сколько он зарабатывает

​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова
#такси
#певица
#любовь
#мужчина
#отношения
#счёт
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ариша была ненавистна в той семье»: Волочкова обвинила во лжи Николаеву
Волочкова обвинила Николаеву во лжи из-за будущей свадьбы ее дочери
12 марта 2025, 18:00

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова обвинила телеведущую Елену Николаеву во лжи после слов о том, что в Питере дочь экс-примы Большого Ариадна только обвенчается со своим женихом Никитой Григоряном, а основное торжество пройдет в Москве. Об этом пишет Voice.
«Когда в данную ситуацию лезет какая-то непонятная тетя, не имеющая никакого отношения к Ариадне, я испытываю недоумение. Это абсурд. Свое имя я заработала годами труда. Ариша с детских лет была ненавистна в той семье. Моя дочь шесть лет не видела своего отца, а потом, когда начала жить с ним, этой тети еще даже не было», — прокомментировала Волочкова.
Собеседница резюмировала, что настоящее торжество пройдет в Северной столице, а в Москве молодожены просто распишутся.

Накануне Николаева высказалась о свадьбе дочери Волочковой. Подробности в нашем материале.

Читайте также:

Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken

«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам

Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни актрисы Елены Аросьевой
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#свадьба
#анастасия волочкова
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken
12 марта 2025, 17:43

Инстасамка (Фото: Telegram @instasamkacore)

Блогер Инстасамка наконец сменила документы и взяла фамилию мужа Олега Еропкина, более известного как Moneyken, через четыре года после свадьбы, пишет Mash.
По данным издания, Дарья Зотеева официально стала Еропкиной и уже получила паспорт с новой фамилией.

Moneyken сделал Инстасамке предложение руки и сердца в 2021 году, после чего пара сыграла свадьбу в очень узком кругу. Через два года влюбленные сыграли вторую свадьбу, на которую позвали друзей и знакомых. Однако тайные фанаты и поклонники быстро слили в сеть фото парочки.

Четыре года спустя блогер все-таки взяла фамилию мужа.

Читайте также:

«Я сейчас заплачу»: Инстасамка впервые за долгое время опубликовала фотографию с мамой

Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ

«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Кока озвучила свои требования к мужчинам
#гражданство
#секс
#певец
#фото
#паспорт
#документы
#блогер
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам
Врач Хорошев: жизнь Петросяна из-за кровотечения может превратиться в драму
12 марта 2025, 17:34

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Евгений Петросян после недавней экстренной госпитализации с желудочно-кишечным кровотечением записал фанатам видеосообщение о том, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. Но насколько такой плотный график опасен для 79-летнего юмориста?
«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять», — объяснил Евгений.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что кровотечение Петросяна могло было быть связано с приемом препаратов, которые регулируют свертывание крови.

«Нам необходимо, чтобы кровь была текучей, чтобы она эффективно снабжала ткани газами, питательными веществами и микроэлементами, и отмывала то, что не нужно. Добиваться мы этого можем тремя способами одновременно: пить много воды, принимать противотромботические средства и антикоагулянты», — сказал эксперт.

По его словам, у Евгения Петросяна могло начаться кровотечение на фоне приема препаратов.

«Если у человека язва, эрозия, изъязвление дивертикула кишечника, кровоточит полип, на фоне приёма этих препаратов может развиться обильное кровотечение, и человек может умереть за несколько часов. Возможно, Петросян планирует отмену препарата на какое-то время или навсегда, раз уж он угрожает его жизни. Если есть риск каких-то изъязвлений, недавних операций, тогда незначительное кровотечение может превратиться в драму», — объяснил врач.

Он добавил, что Петросян нуждается в этих концертах не из-за денег. Ему нужно общение с публикой.

«Любой артист — это истерик в хорошем смысле. Он живет привлечением внимания. Если внимание исчезает, то происходит настоящая трагедия, исчезает смысл жизни», — поделился своим мнением Хорошев.

Читайте также:

«Слухи о моей смерти преувеличены»: Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации

«Петросян — будет!»: Татьяна Брухунова отправила «привет» недоброжелателям артиста

«Купировали кровотечение»: Евгения Петросяна выписали из больницы, 10 марта он выйдет на сцену
#кровь
#врач
#человек
#больницы
#артист
#шоу-бизнес
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате