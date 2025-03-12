Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после инфаркта. Об этом актер рассказал в интервью «mk.ru».
В начале марта у артиста случился острый инфаркт миокарда, в результате чего потребовалась срочная операция. Сухоруков пояснил, он уже восстанавливается в одной из столичных больниц.
Он также выразил благодарность российским медикам за спасение. Стоит отметить, что произошедший инфаркт является вторым для Сухорукова, о чем он даже не знал.
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«Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично. Кто бы знал, что так случится», — рассказал актер.
Он также выразил благодарность российским медикам за спасение. Стоит отметить, что произошедший инфаркт является вторым для Сухорукова, о чем он даже не знал.
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