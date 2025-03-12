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«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам

Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам
Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока заявила, что уже готова к семье и детям, но пока ей не удалось встретить достойного мужчину. В беседе с VOICE певица поделилась, на что она обращает внимание при выборе парня.
«Если он будет просить бесконечно со мной сфотографироваться, то это для меня "ред флаг". Я не хотела бы, чтобы мой парень воспринимал меня через призму популярности», — отметила исполнительница.

По ее словам, она также не готова делить счет пополам на первом свидании.

Клава добавила, что у нее никогда не было поцелуя на первом свидании, а секса — тем более. Однако, как утверждает звезда, иногда интим на первой встрече может привести к браку.

Напомним, Клава Кока была в отношениях с Александром Повериным в течение полутора лет. Недавно пара рассталась.

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#певица
Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода
12 марта 2025, 15:46

Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков многого добился к своим 44 годам. Популярные песни, блестящая карьера телеведущего, съемки в кино и озвучка мультфильмов. Артист также состоялся в роли мужа и отца в звездном браке с Юлией Ковальчук. Подробнее о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство певца


Алексей Чумаков со своей мамой Лилией Аванесовной Чумаковой (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Алексей Чумаков появился на свет 12 марта 1981 года в городе Самарканд, который тогда был частью Узбекской ССР. В семье мама была физиотерапевтом в медицинском учреждении, а папа выбрал для себя творческую стезю, став художником-оформителем. Помимо будущей звезды эстрады, у родителей был ещё один сын, Сергей, который был старше Алексея на двенадцать лет.

Талант к пению у маленького Алексея проявился еще в 5-летнем возрасте. Родители, заметив наклонности ребенка, отдали его в музыкальную школу. К своим 11-ти годам Чумаков самостоятельно освоил гитару и начал сочинять музыку и слова песен. В тринадцать лет Алексей стал победителем вокального конкурса «Утренняя звезда», исполнив свою песню «Жёлтые листья».

Выбор профессии для окончившего школу Чумакова был очевиден. Юноша собирался поступать в местное музыкальное училище, но из-за проблем в стране его семья была вынуждена временно мигрировать в Тюмень. Там молодой человек поступил в колледж искусств, выбрав вокальное направление. Через год Чумаковы вернулись на малую родину, и Алексей перевелся в Ташкентский колледж искусств на дирижёрско-хоровое отделение.


Всего добился сам


Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

После получения высшего образования Алексей занимался созданием музыкальных произведений и обработкой композиций для других исполнителей. Он также выступал в ресторанах, исполняя свои песни.

Затем Алексей решил попробовать свои силы в конкурсе «Голос», организованном радиостанцией «Европа плюс». Он участвовал в трёх номинациях: как вокалист, как аранжировщик и как композитор. И во всех трёх номинациях он стал победителем. После этого Алексей принял участие в конкурсе «Ступень» в Узбекистане и успешно прошёл его.

Параллельно с занятиями музыкой Алексей Чумаков осваивал профессии арт-менеджера, гримёра и продюсера. В 2003 году музыкант переехал в Москву, где принял участие в первом сезоне музыкального шоу «Народный артист». Несмотря на то, что Чумаков занял третье место, он получил приз симпатий слушателей и всенародную популярность.

Помимо музыкальной карьеры, Алексей также проявил себя как талантливый ведущий и писатель. В 2015 году он выпустил мистический триллер «В поисках призраков», а в 2017 году — мистический роман «47».

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Личная жизнь


Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Единственной супругой певца стала бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. До встречи друг с другом у молодых людей не было серьёзных отношений, поскольку они полностью отдавали себя работе и саморазвитию. Пара познакомилась еще в 2003 году и очень долго присматривалась друг к другу. Отношения вспыхнули в 2009 году на шоу «Танцы на льду».

С браком влюбленные также не спешили. До свадьбы они состояли в отношениях порядка пяти лет. Приобрели совместно квартиру в сильно полюбившейся ими Испании. В 2014 году публике стало известно о свадьбе артистов.

В 2017 году звездная пара станет родителями очаровательной девочки Амели, в 2023 семья пополниться дочкой Алисией. В феврале 2025 года Ковальчук и Чумаков отметили 17-ю годовщину со дня начала отношений. Как и в любой семье, между супругами случается недопонимание. Юлия в начале совместной жизни сильно ревновала мужа, что едва ли не привело пару к разводу. В программе «Секрет на миллион» Юлия Ковальчук поделилась своими переживаниями по поводу того, что её супруг уделяет слишком много внимания другим женщинам.

«Смотреть на других женщин мужчина должен! Ну посмотрел я на попку! Слава богу, интересует еще попка!» — посмеялся ей в ответ Чумаков.

За долгие годы совместной жизни супруги пережили множество событий. Одним из самых громких скандалов стал случай, когда Юлия обнаружила у своего мужа упаковку контрацептивов. Артистка также рассказала, что ей было непросто принять тот факт, что у её мужа были отношения с другими женщинами. Несмотря на это, Ковальчук проявила мудрость и простила супруга.

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«Пряталась от меня»: отца умерших от дихлофоса детей проверили на полиграфе
Отца четверых умерших от дихлофоса детей Виноградова проверили на полиграфе
12 марта 2025, 15:43

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Отец четверых умерших в Красноярском крае от дихлофоса детей Дмитрий Виноградов прошел проверку на полиграфе. Об этом пишет StarHit.
«Я не думаю о том, как он прошел. Я отвечал правду на все вопросы», — сказал мужчина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Сейчас Виноградов под подпиской о невыезде. Его жена Виктория заявила в студии, что супруг травил ее и морально давил. Виноградов был неприятно удивлен.

«Во-первых, Вика не договаривает, были изначально конфликты у нас. Я запрещал ей курить. Из-за этого у нас было много ссор и скандалов», — заявил он.
По словам Виктории, она хотела наложить на себя руки, Виноградов в свою очередь подчеркнул, что не был в курсе ее намерений.

«Я не знаю, из-за чего она пыталась покончить с собой. Может, женский стресс произошел или что-то. Я ее ловил с сигаретами и гонял за сигареты, отбирал их. Ругался сильно, чтобы она не курила — а она пряталась от меня с ними. Рукоприкладством занимался, можно сказать да, но не то, что руками взял и начал бить. Тряханул где-то, толкнул в плечо, а чтобы с кулаками подлететь как с мужчиной, такого не было никогда», — резюмировал Виноградов.
Эксперты заверили, что расскажут о результатах проведенной процедуры и о том, какие выводы они сделали.

Ранее стало известно, что сделала Анна Седокова.

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Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме
Анна Седокова попросила 10 миллионов за интервью о Янисе Тимме
12 марта 2025, 14:38

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы готова пойти на интервью только за многомиллионный гонорар. Об этом информирует «7 Дней».
Согласно информации издания, накануне с Седоковой связались представители нескольких передач, которые хотели пригласить исполнительницу в студию. Однако они отказались от встречи с певицей после того, как та озвучила условия участия. Уточняется, что за интервью артистка требует десять миллионов рублей.

Сама Анна Седокова не давала комментарии по данному вопросу. После смерти экс-супруга она впервые появилась на ТВ спустя пару недель в реалити «Выжить в Самарканде». Стоит отметить, что выпуски шоу были записаны задолго до трагедии. Затем певица принимала участие в проекте «Три аккорда».

Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.

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#телефон
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Работал в Иране и заменил Норкина в программе «Место встречи»: как живет и с кем встречается Иван Трушкин
12 марта 2025, 14:34

Иван Трушин (фото: кадр из программы «Вежливые люди» канала НТВ)

Иван Трушкин — российский журналист и телеведущий, более 15 лет работающий на НТВ. Он прошёл путь от редактора до ведущего программ «Сегодня», «Вежливые люди» и «Место встречи». В его карьере — репортажи из горячих точек, громкие интервью и участие в резонансных дискуссиях. О его пути в журналистике и личной жизни расскажет «Радио 1».

Детство и образование Ивана Трушкина


Иван Трушкин родился летом 1987 года в Москве в семье инженеров. Его родители работали в НИИ «Восход» — ведущем научном центре в сфере компьютерных технологий. А дедушка (по материнской линии) Сергей Сиротин был выдающимся советским авиаконструктором. В 2018 году в его честь установили мемориальную табличку в Центральном институте авиационного моторостроения им. Баранова, о чём Иван сообщил в соцсетях.

Детство будущего журналиста прошло в районе Отрадное. В 1993 году он пошёл в столичную школу №1411, где учился хорошо. Уже в тогда Иван знал, что хочет стать журналистом. Однако его первой мечтой было принимать парад Победы на Красной площади, но, узнав, что такой профессии не существует, он выбрал телевидение.

В 2004 году Иван поступил на факультет журналистики МГУ (кафедра телевидения и радиовещания). На втором курсе он начал проходить практику на НТВ, где руководство заметило его талант и предложило остаться. В 2009 году он окончил университет с красным дипломом, совмещая учёбу с работой.

Иван Трушин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ

Карьера на телевидении: от редактора до ведущего НТВ


Работа редактором-международником


С 2006 года Иван Трушкин официально работает на телеканале НТВ. Первые пять лет он занимал должность редактора-международника, но сам долго сомневался, подходит ли ему работа в «поле». В 2011 году он решил попробовать себя в репортажах и стал корреспондентом информационной службы канала.

Одним из первых его заданий было освещение теракта Андерса Брейвика в Норвегии. Позже он готовил репортажи о суде над египетским президентом Хосни Мубараком. Во время работы в Каире Иван оказался в эпицентре массовых беспорядков и едва не получил удар камнем. Однако нашлись люди, которые предупредили его об опасности.

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Также журналист освещал события в Иране, где снимал репортаж об атомной станции. Хотя на этот раз его жизни ничего не угрожало, он столкнулся с новыми вызовами – например, впервые взял в руки оружие в рамках подготовки материала.

Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)

В 2012 году журналист стал участником телерубрики «Мой 2011-й», где ведущие делились впечатлениями о прошедшем году. Тогда Трушкин признался, что работа международного корреспондента изменила его представления о профессии.

Программы с Иваном Трушкиным


С 2011 по 2019 год Иван работал корреспондентом программы «Сегодня», освещая важнейшие события в России и мире. В 2018 году он стал одним из ведущих развлекательного новостного шоу «Вежливые люди» вместе с Александром Никоновым, Русланом Осташко и Антоном Хащенко. В этом проекте журналисты не только рассказывали о новостях, но и представляли их в более лёгком и веселом формате.

Весной 2019 года Иван заменял Андрея Норкина в ток-шоу «Место встречи». Выпуски с его участием стали одними из самых обсуждаемых из-за громких споров в студии. Однажды в студии между участниками разгорелся ожесточённый спор, в ходе которого одному из ведущих потребовалась медицинская помощь.

Иван Трушин и Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ

Позже Трушкин остался в проекте в качестве ведущего, а сегодня является одним из главных лиц НТВ.

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Позже Иван пытался разрядить ещё один конфликт между Михаилом Маркеловым и Сергеем Лойко, но был вынужден удалить последнего из эфира из-за непристойного жеста.

Самые яркие репортажи и журналистские расследования


За годы работы Иван побывал во многих странах и подготовил десятки резонансных репортажей. Среди самых значимых:

  • события «арабской весны»;
  • освещение международных судебных процессов;
  • репортажи о работе атомных станций;
  • материалы о политической жизни России.

Личная жизнь Ивана Трушкина: что известно


Несмотря на публичность профессии, Иван редко делится подробностями личной жизни. Ранее он состоял в отношениях с Анной Иванниковой. Они вместе путешествовали, ходили в театр и даже придумали парное прозвище — «Котокот». Однако со временем пара рассталась, и сейчас Анна счастлива в новых отношениях.

Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)

В начале 2020 года Иван признался в интервью, что живёт в гражданском браке, но не раскрывает имя избранницы.

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Рената Литвинова скоро станет бабушкой: от кого все-таки беременна дочь актрисы
12 марта 2025, 14:28

Рената Литвинова (Фото: Telegram @renatalitvinova)

23-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская скоро станет мамой.
Впервые Ульяну заподозрили в беременности после ее дня рождения, который она отпраздновала в широком черном платье, скрывающем фигуру. Однако 12 марта парень девушки Фёдор Дьяконов опубликовал в соцсети фото, на котором Ульяна красуется в майке с принтом, изображающим УЗИ во время беременности.

Однако еще недавно ходили слухи, что Ульяна рассталась с Федором и беременна от другого.

Рената Литвинова при этом пока никак не комментирует скорое пополнение в семье. Сама же она примерной мамой не была и не уделяла дочери много времени. Она отправила девочку учиться в Париж, где та была под присмотром няни, а мама лишь изредка навещала наследницу.

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