«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)
Клава Кока заявила, что уже готова к семье и детям, но пока ей не удалось встретить достойного мужчину. В беседе с VOICE певица поделилась, на что она обращает внимание при выборе парня.
«Если он будет просить бесконечно со мной сфотографироваться, то это для меня "ред флаг". Я не хотела бы, чтобы мой парень воспринимал меня через призму популярности», — отметила исполнительница.
По ее словам, она также не готова делить счет пополам на первом свидании.
Клава добавила, что у нее никогда не было поцелуя на первом свидании, а секса — тем более. Однако, как утверждает звезда, иногда интим на первой встрече может привести к браку.
Напомним, Клава Кока была в отношениях с Александром Повериным в течение полутора лет. Недавно пара рассталась.
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