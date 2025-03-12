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«Это одно из самых больших испытаний в моей жизни»: Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил

Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил
Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Александр Буйнов готов рассказать, как на самом деле произошла та страшная авария, в которой пострадала воспитательница детсада Алла Смирнова. Певец появится в студии программы «Прямой эфир».
«Я прерываю молчание. Я готов к этому разговору. У меня есть что сказать Алле Николаевне и всей стране. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и подготовиться к этой встрече. Готов ответить на все вопросы. Хочу лично рассказать, как было все на самом деле. Вокруг этой истории слишком много лжи, поэтому хочу честного разговора. Ведь это одно из самых больших испытаний в моей жизни», — цитирует слова исполнителя «Стархит».

Примечательно, что артист приехал в больницу Семашко, чтобы лично навестить пострадавшую. Иные подробности станут известны в выпуске передачи, которую покажут в пятницу, 14 марта.

Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.

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Егор Дружинин: жизнь в США, скандал на шоу «Танцы на ТНТ» и натянутые отношения с Цискаридзе и Мигелем
12 марта 2025, 14:07

Егор Дружинин (Фото: Instagram*@egordruzhininofficial)

Егор Дружинин сегодня всеми известный хореограф, талантливый кинорежиссер и актер. Свою многогранность будущая звезда сцены начал оттачивать еще в раннем возрасте. Кроме всего, танцор — замечательный муж и отец троих детей. Подробнее о жизни всеми любимого наставника проекта «Танцы» читайте в материале «Радио 1».


Актер в 11 лет


Егор Дружинин (Фото: скриншот к/ф «Приключения Петрова и Васечкина»)

Егор Дружинин родился 12 марта 1972 года в Ленинграде. К моменту появления на свет Егора глава семьи, Владислав Дружининин, уже был известен как успешный хореограф. Он работал с труппой театра Комиссаржевской и руководил студией пантомимы.

С ранних лет Егор равнялся на своего отца и его достижения, но не испытывал тяги к танцам. Родители пытались увлечь его балетом, но мальчик не хотел проводить время у балетного станка. А вот актерское ремесло сольно уделало ребенка. В возрасте 11 лет Егор получил свою первую роль в кино, пройдя отбор на главную роль Пети Васечкина в фильме «Приключения Петрова и Васечкина».

В 1986 году Егор вновь предстал перед зрителями, на этот раз в праздничном фильме «Что такое "Ералаш"?». Разумеется после успеха в кино юный Дружинин поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Еще в процессе учебы родителям удалось убедить сына в необходимости продолжения династии хореографов и Егор Дружинин приступил к хореографическим занятиям в балетной школе.

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Жизнь в США


После получения диплома Егор вместе с отцом уезжали для в США. Отец Владислава Юрьевича получил заманчивое предложение — стать режиссёром международного мюзикла в США. Егор провёл всё лето в Калифорнии и успешно прошёл отбор в актёрскую школу. Ему предложили стипендию, и Дружинин решил, что глупо отказываться от бесплатного образования в США.

Когда Егор уезжал, он не знал, вернётся ли когда-нибудь в Россию. Но сладкой жизни на чужбине не было и в помине. Хореограф признавался, что в Америке он буквально выживал, работая официантом, грузчиком и автомойщиком одновременно.

На пути к известности


Егор Дружинин (Фото: Instagram*@egordruzhininofficial)

Спустя некоторое время Дружинин вновь оказался в Санкт-Петербурге и стал руководителем танцевального коллектива в одном из ресторанов. В 2002 году Егор Владиславович получил приглашение присоединиться к танцевальному коллективу мюзикла «Чикаго». И уже потом были постановки «12 стульев», «Кошки», «Продюсеры», работа на «Фабрике звёзд», сотрудничество с Киркоровым, Пугачевой, Леонтьевым и другими весьма известными звездами шоу-бизнеса.

Всенародную известность Дружинину принесло участие в проекте «Танцы на ТНТ». Егор отработает 4 сезона шоу, после чего покинет проект из-за несогласия с выбором победителей по зрительскому голосованию. По его мнению, к тому времени проект стал больше похож на развлекательное шоу, где успех определяется не профессионализмом, а популярностью и медийным вниманием.

Повлияет на уход Дружинина и неприязнь Мигеля. Между хореографами за всё время работы так и не наладились отношения.

«Мой уход из «Танцев» — совокупность обстоятельств. Нельзя работать с коллегой, к которому не испытываешь уважения. Мигель хоть и возглавляет команду-противницу, но тем не менее остается моим «равноправным» коллегой. Ставлю это слово в кавычки, так как ни о каком равноправии в проекте мечтать не приходится», — признавался Дружинин.

Личная жизнь


Вероника Ицкович, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин (Фото: Instagram*@egordruzhininofficial)

С Вероникой Ицкович, своей будущей супругой, Дружинин познакомился ещё в студенческие годы. Они начали жить вместе со второго курса, а в 1994 году поженились. Супруга танцора приходится двоюродной сестрой Николаю Цискаридзе, известному артисту балета. Цискаридзе с самого начала был против отношений пары.

«Сколько лет прошло, а я их вместе не могу видеть. У нас с ним одни отношения, а с Вероникой немного другие, поскольку они люди разные», — признался Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец.

По мнению Дружинина, Николай Цискаридзе испытывает чувство ревности к своей двоюродной сестре, с которой его связывают близкие отношения. Но, несмотря на ревностное отношение брата, семейная пара счастлива в браке вот уже более 25 лет. В этой семье воспитывается 3 детей: дочь Александра (родилась в 1999 году) и сыновья Тихон (родился в 2003 году) и Платон (родился в 2008 году).

Вероника Ицкович посвятила свою жизнь семье. Она занимается домашними делами и воспитывает детей. Старшая дочь проявляет интерес к журналистике и психологии, а младшие сыновья учатся в школе.

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Брухунова частично оплатила долги
SHOT: Брухунова оплатила 128 тысяч за квартиру, но должна за капремонт и ЖКХ
12 марта 2025, 13:43

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оплатила 128 тысяч рублей квартплаты, но должна еще 179 тысяч рублей за капремонт и семь тысяч за коммунальные услуги.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Авторы поста уточнили, что Брухунова частично оплатила долги после публикации материала.

Также обозреватели указали на то, что задолженность за капремонт накопилась с 2023 года и выросла за пару лет со 113 до 179 тысяч. Фонд капремонта уже обращался в суд по данному вопросу.

Ранее Брухунова рассказывала, что восхищает в ней Петросяна. К слову, сам юморист недавно заявлял, что чувствует себя прекрасно, и что слухи о нем преувеличены. Подробности в нашем материале.

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«Ответила мне «Да!»: SHAMAN внезапно высказался о Мизулиной
SHAMAN считает Мизулину самой красивой женщиной в мире
12 марта 2025, 13:05

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину «самой красивой женщиной в мире», о чем написал в соцсетях.
«С кем еще, как не с родными людьми, можно делиться такими моментами. Вы все свидетели — самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7000 зрителей ответила мне «Да!». Просто праздник для моего сердца!» — написал исполнитель.
О том, что пара в отношениях, стало известно на одном из концертов певца. Затем Дронов разместил в сети воодушевленный пост, поблагодарив Мизулину и фанатов.

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#новости
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«Старые заслуги и поступки»: выяснилось, лишат ли званий Ахеджакову и Пугачеву
Иосиф Пригожин считает, что Пугачеву не стоит лишать званий
12 марта 2025, 12:37

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин и концертный директор и продюсер Сергей Лавров считают, что Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову не стоит лишать званий и наград.
«Награды были им даны в тот период, когда они здесь присутствовали и работали, новых им уже не дадут. Они получили их за свои старые заслуги и поступки. Если возьмем Пугачеву, многие награды ей дали еще в период Советского Союза. «В чем смысл отмены наград — не понимаю», — сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Похожее мнение имеет концертный директор и продюсер Сергей Лавров, который также высказался против лишения званий Лии Ахеджаковой. Он отметил, что ее не признали иноагентом, хоть она многое наговорила против СВО. Тем не менее вычеркнуть Ахеджакову из фильмов «Служебный роман», «Ирония судьбы» или «Гараж» не получится.

«Кто же тогда знал, что она так изменится», — отметил Лавров.

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Порно, «Дом-2», брак со стриптизёром, наркотики и потеря ребёнка: как сложилась жизнь актрисы Елены Берковой
12 марта 2025, 12:37

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

Актриса Елена Беркова со скандалом покинула реалити-шоу «Дом-2», тогда вскрылись неприглядные подробности её прошлой жизни: Елена снималась в порнофильмах. Казалось, из-за этой истории Беркова исчезнет из публичного пространства, однако она всё обернула в свою пользу, ей удалось закрепиться в шоу-бизнесе.
Сейчас Елена ведёт мероприятия, выступает со своим эротическим шоу, поёт и участвует в многочисленных фотосессиях, а также в спортивных единоборствах (формат фрик-боёв). Она не стесняется наготы и любит демонстрировать свои формы: её соцсети изобилуют обнажёнными фотографиями. Одиннадцатого марта Беркова отпраздновала 40-летие. О том, как сложились её карьера и личная жизнь, читайте в материале «Радио 1».

Первый секс и ранний брак


«Первый сексуальный опыт случился в 15 лет. Я себе осознанно выбрала партнёра: отличник, спортсмен, хорош собой и опытен. Мы договорились и сделали это… Так я оберегла себя от травм и страданий», — однажды рассказала Беркова.
Лена занималась танцами и гимнастикой, она мечтала стать балериной. Когда Беркова поняла, что вряд ли будет примой Большого театра, она задумалась об актёрстве. Кроме того, в 14 лет девушка впервые попробовала себя в качестве фотомодели, и позировать перед камерой ей очень понравилось.

Елена Беркова c родителями (Фото: ВКонтакте, @berkova)

В 16 мечты о карьере отошли на второй план: Беркова влюбилась в мужчину по имени Альберт. Родители, понимая, что дочь серьёзно влюбилась, дали согласие на ранний брак. После школы Елена, уже в статусе супруги, занялась вместе с избранником бизнесом, открыв в Николаеве международное агентство знакомств.

Порно и проект «Дом-2»


Спустя три года Беркова развелась с мужем, уехала из Николаева к сестре в Санкт-Петербург, где стала развиваться как фотомодель. Серьёзных предложений не поступало, но однажды Елену пригласили в эротический видеочат. Затем начались кастинги в порнофильмы, правда, по словам актрисы, она поняла, что нужна девушка для откровенных съёмок, только на площадке.
«Мне стало интересно. Я решила попробовать. <…> Попробовала. Ещё раз попробовала. Собственно, всё. Я не хотела это делать своей профессией или даже временным занятием. Поснималась два месяца и пошла дальше развивать свою карьеру», — рассказывала Беркова.

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

После Елена перебралась в Москву и успешно прошла кастинг на реалити-шоу «Дом-2». По сценарию, она должна была построить отношения с Романом Третьяковым. Но спустя несколько месяцев информация о её участии в порнографических фильмах попала в СМИ. Руководство переживало за судьбу реалити-шоу, так что Елену попросили покинуть проект.

После «Дома-2» Беркова стала получать большое количество предложений сняться в сериалах, её позвали вести шоу «Бесспорно» на Муз-ТВ. Позднее Елена открыла брачное агентство в Северной столице и запустила собственный телеканал. Также она снималась в видеоклипах и даже пробовала петь.

Череда неудачных отношений и уголовка


Вторым мужем Берковой стал бизнесмен Владимир Химченко. Он был старше Елены на 25 лет, что не стало препятствием для свадьбы. Брак продлился всего два года, после чего актриса заявила, что разводится с супругом, так как был очень ревнив и поднимал на неё руку. Вскоре она встретила стриптизёра Ивана Белькова. Они сыграли свадьбу. В этом браке родился сын Евгений.

Елена Беркова с сыном Евгением (Фото: ВКонтакте, @berkova)

Интересно, что на седьмом месяце беременности Елена решила отомстить Борису Немцову, ранее оскорбившему корреспондентку её канала во время презентации книги «Исповедь бунтаря»: она заявила о своём намерении участвовать в выборах мэра города Сочи. В интернете появился предвыборный видеоролик Берковой.
«Мы подали на Немцова в суд, но дело пока ничем не закончилось. Ему, прежде чем разбрасываться такими словами, надо сначала посмотреть на себя. Я считаю, что он сам является политической проституткой (корреспондентку канала Елены Немцов назвал проституткой — прим. ред.), и это уже давно всем понятно», — заявила актриса.
Всё же от участия в выборах Елена отказалась. Через несколько месяцев после рождения сына Беркова рассталась с Бельковым. В 2011 году актрису приговорили к трём годам лишения свободы условно за хранение наркотиков. Но никакие скандалы не могли повлиять на отношение к ней противоположного пола: предприниматель Владимир Савро сделал Берковой предложение в эфире программы «Говорим и показываем» на НТВ. К сожалению, свадьба так и не состоялась: в 2013 году бизнесмен пропал без вести. По одной версии, мужчина утонул, по другой — его убили…

Четвёртый муж и проблемы со здоровьем


Спустя несколько месяцев после исчезновения Савро Беркова познакомилась с актёром Андреем Стояновым. Стоянов не только женился на Елене, но обвенчался с ней, а также изъявил желание усыновить Женю. Однако в конце 2018-го актёр признался, что разводится с Берковой, так как не справился с ролью супруга.

«Знаете, есть люди, которые не созревают для неё (семьи – прим. ред.) никогда, поскольку сконцентрированы лишь на себе. У Андрея так и не появилось привычки заботиться о тех, кто рядом с ним… Ни в эмоциональном, ни в финансовом плане», — рассказала Елена в интервью журналу «СтарХит».

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

После расставания со Стояновым она начала гастролировать с эротическим шоу The Berkova.
«Делаю упор на карьере актрисы, но не в том жанре, о котором многие подумают. Короче, сплю мало, но выгляжу хорошо», — сообщила она.
В погоне за идеальной внешностью актриса соблюдала жёсткую диету, из-за чего в марте 2019 года попала в клинику.
«Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками кушать. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. <…> Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказывали знакомые Елены.

Выкидыш и снова неудачные отношения


В сложный момент Елене помог миллиардер Александр Путинцев: именно он настоял на том, чтобы врачи обследовали актрису. Вскоре пара объявила о грядущей свадьбе, а через год — о беременности Берковой. А позже они расстались.

Вообще, в то время Елена переживала тяжёлый период: конфисковали машину погибшего Савро, хотя никаких задолженностей не было, разошлась с Путинцевым. Чтобы отдохнуть от стрессов и укрепить здоровье, актриса легла в медцентр, однако это не помогло. У Берковой случился выкидыш, по слухам, на фоне расставания с Александром. После разрыва миллиардер улетел в Индию.

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

«Лена приходит в себя, отдыхает за городом. Отвлечься от тяжёлого удара помогает сын Женя, с которым она проводит всё свое время…К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась. Мы не в курсе, чем занимается Александр в Индии, Лена оборвала с ним всяческое общение <…>», — заявил пиар-директор Максим Клименко.

Новая попытка


В 2021 году Беркова сделала пластику груди и намекнула, что в её жизни появился новый мужчина.
«Эстетически стало приятнее на себя смотреть, разрезы в районе сосков аккуратные, но им ещё предстоит зажить. Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины», — рассказывала Елена.
В 2022 году у актрисы начались проблемы со здоровьем: из-за стресса у неё выпали волосы.
«Я полностью поменяла образ жизни. Теперь знаю, что могу всё… У меня начали отрастать «кустики», и мне нарастили на них волосы. Главное — верьте в себя, и всё получится. Волосы есть!» — делилась Беркова нынешним состоянием.

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