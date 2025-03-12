«Это одно из самых больших испытаний в моей жизни»: Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил

Актриса Елена Беркова со скандалом покинула реалити-шоу «Дом-2», тогда вскрылись неприглядные подробности её прошлой жизни: Елена снималась в порнофильмах. Казалось, из-за этой истории Беркова исчезнет из публичного пространства, однако она всё обернула в свою пользу, ей удалось закрепиться в шоу-бизнесе.