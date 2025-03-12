«Это одно из самых больших испытаний в моей жизни»: Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)
Александр Буйнов готов рассказать, как на самом деле произошла та страшная авария, в которой пострадала воспитательница детсада Алла Смирнова. Певец появится в студии программы «Прямой эфир».
«Я прерываю молчание. Я готов к этому разговору. У меня есть что сказать Алле Николаевне и всей стране. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и подготовиться к этой встрече. Готов ответить на все вопросы. Хочу лично рассказать, как было все на самом деле. Вокруг этой истории слишком много лжи, поэтому хочу честного разговора. Ведь это одно из самых больших испытаний в моей жизни», — цитирует слова исполнителя «Стархит».
Примечательно, что артист приехал в больницу Семашко, чтобы лично навестить пострадавшую. Иные подробности станут известны в выпуске передачи, которую покажут в пятницу, 14 марта.
Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.
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