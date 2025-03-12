Жена Михаила Ефремова матом прокомментировала сообщения о состоянии здоровья артиста

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в нецензурной форме прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи диагностировали у актера язву желудка. Об этом она заявила в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак, фрагмент беседы опубликован в ее Telegram-канале.
По словам Кругликовой, журналисты пишут «всякую ерунду». При этом она сообщила, что у ее мужа ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Кругликова выразила надежду на положительное решение по вопросу условно-досрочного освобождения Ефремова.
Ранее сообщалось, что актера госпитализировали на фоне резких болей еще до Нового года. Из колонии Ефремова доставили в госпиталь Алексеевки в Белгородской области, где обнаружили сразу две язвы с прободением. Затем артиста перевели в стационар.
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Кругликова выразила надежду на положительное решение по вопросу условно-досрочного освобождения Ефремова.
Ранее сообщалось, что актера госпитализировали на фоне резких болей еще до Нового года. Из колонии Ефремова доставили в госпиталь Алексеевки в Белгородской области, где обнаружили сразу две язвы с прободением. Затем артиста перевели в стационар.
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Екатерина Коршунова