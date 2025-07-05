Актер Владимир Селиванов объяснил, почему не женится на своей возлюбленной
Актер Владимир Селиванов заявил, что обвенчается со своей возлюбленной в Грузии
Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов заявил, что обвенчается со своей избранницей в Грузии. Об этом пишет Woman.ru.
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова встречаются уже три года. В прошлом году у пары родился сын, однако возлюбленные так и не заключили брак.
По словам актера, он уже сделал предложение Александре и та ответила согласием.
«Мы хотим сделать это в Грузии. Потому что почему-то у нас не оформляют венчание в России без официального штампа в паспорте. А жениться мы хотим после венчания. У нас такой пунктик. Я считаю, что сначала браки заключаются на небесах, а потом уже можно и в паспорте штамп поставить», — пояснил артист.