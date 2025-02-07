Актер «Властелина колец» Элайджа Вуд тайно женился на матери своих детей

Элайджа Вуд (Фото: РИА Новости/Константин Родиков)
Голливудский актер Элайджа Вуд (Elijah Wood) тайно женился на продюсере Метте-Мари Конгсвед (Mette-Marie Kongsved). Свадьба состоялась в Швеции перед Новым годом.
Еще в январе актер, известный по фильму «Властелин колец», вызвал слухи о свадьбе, назвав Метт-Мари женой во время интервью.
Однако никаких подробностей о личной жизни он тогда не привел.
7 февраля издание TMZ заявило, что нашло документы, подтверждающие брак Вуда и Метт-Конгсвед. Оказывается, свадьбу молодые сыграли в декабре в канун Нового года.
Пара познакомилась в 2017 году. В январе 2020 года у них родился сын, а в феврале 2022-го — дочь.
Элайджа неоднократно заявлял, что карьера для него не главное в жизни. В приоритете у него стоит семья и дети.
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«Безмерно благодарен своей семье, детям и жене», — сказал тогда Вуд.
Однако никаких подробностей о личной жизни он тогда не привел.
7 февраля издание TMZ заявило, что нашло документы, подтверждающие брак Вуда и Метт-Конгсвед. Оказывается, свадьбу молодые сыграли в декабре в канун Нового года.
«Элайджа и Метте-Мари поженились в Швеции в канун Нового года на частной церемонии, на которой присутствовало около 80 друзей и родственников», — говорится в статье.
Пара познакомилась в 2017 году. В январе 2020 года у них родился сын, а в феврале 2022-го — дочь.
Элайджа неоднократно заявлял, что карьера для него не главное в жизни. В приоритете у него стоит семья и дети.
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Элина Позднякова