«Мы очень рады»: Курбан Омаров с супругой поздравили Ксению Бородину с предстоящей свадьбой

Курбан Омаров с супругой Валерией (Фото: Telegram @zimatut)
Телеведущая Ксения Бородина готовится выйти замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Сейчас пара усиленно готовится к предстоящему торжеству. В стороне не остался и бывший муж Бородиной Курбан Омаров, который поздравил ее с грядущей свадьбой.
Омаров уже женился, а его молодая жена Валерия должна скоро родить ребенка. Пара искренне порадовалась за счастье Бородиной.
Многие поклонники не верят в искренность чувств Сердюкова к Ксении, а также считают его альфонсом. Тем не менее Ксения открыто заявляет, что счастлива и пресекает подобные разговоры. По ее словам, Николай хорошо зарабатывает.
Бородина и Омаров развелись в 2021 году, после того как Ксения уличила его в изменах. Телеведущая наняла частных сыщиков, которые помогли ей вывести мужа на чистую воду.
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«Мы очень рады, на самом деле. Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью», — сказал Омаров в программе «Хватит слухов!».
Многие поклонники не верят в искренность чувств Сердюкова к Ксении, а также считают его альфонсом. Тем не менее Ксения открыто заявляет, что счастлива и пресекает подобные разговоры. По ее словам, Николай хорошо зарабатывает.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)
«Конечно, это любовь. И каждый человек достоин любить и быть любимым», — присоединилась к поздравлениям Курбана его жена Валерия.
Бородина и Омаров развелись в 2021 году, после того как Ксения уличила его в изменах. Телеведущая наняла частных сыщиков, которые помогли ей вывести мужа на чистую воду.
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Элина Позднякова