Все рты раскрыли: 41-летняя российская актриса показала фигуру

Фото: istock/diatrezor
Российская актриса Наталья Рудова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «Жизнь по вызову», продемонстрировала свою фигуру в бикини на отдыхе в Турции. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть) актриса разместила сторис, где позирует на яхте в розовом купальнике.
41-летняя Рудова выбрала для отдыха пастельно-розовый бикини с мини-трусами и заниженной талией. В кадре актриса также продемонстрировала плоский живот и пирсинг в пупке, дополненный черной бейсболкой, цепочкой с кулоном в виде сердца и золотистым браслетом.
Ранее российская актриса Наталья Рудова и телеведущая Алена Водонаева устроили яркое представление на отдыхе в Бодруме, Турция. На своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть) звезды поделились фото и видео, где они одеты в крошечные черные бикини со стрингами.
41-летняя актриса Рудова и 42-летняя Водонаева запечатлели момент, когда они прыгают с яхты в воду, демонстрируя обнаженные ягодицы. Посты быстро привлекли внимание подписчиков и стали предметом обсуждения в социальных сетях.
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Ранее российская актриса Наталья Рудова и телеведущая Алена Водонаева устроили яркое представление на отдыхе в Бодруме, Турция. На своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть) звезды поделились фото и видео, где они одеты в крошечные черные бикини со стрингами.
41-летняя актриса Рудова и 42-летняя Водонаева запечатлели момент, когда они прыгают с яхты в воду, демонстрируя обнаженные ягодицы. Посты быстро привлекли внимание подписчиков и стали предметом обсуждения в социальных сетях.
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Елена Перлова