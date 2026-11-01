Актера Игоря Верника оштрафовали за неоплаченный вовремя штраф
Суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неуплату другого штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Артист не заплатил за парковку, за что получил штраф в размере 5 тысяч рублей, как указано в документах. Поскольку он не был оплачен в установленный срок, на Верника составили протокол по статье об уклонении от административного наказания.
Согласно информации источника, на рассмотрение протокола актер не пришел. В прошлом месяце суд Москвы вынес решение о наложении на знаменитость штрафа в размере 10 тысяч рублей, что соответствует двойному размеру неуплаченного ранее взыскания, говорится в материалах.
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