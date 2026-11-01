Актера Игоря Верника оштрафовали за неоплаченный вовремя штраф

01 ноября 2026, 14:18

Актера Игоря Верника оштрафовали на 10 тысяч рублей за неуплату другого штрафа

Игорь Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неуплату другого штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.