Эвелина Блёданс перенесла операцию из-за нарощенных ресниц

01 ноября 2026, 13:18

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс перенесла операцию из-за халязиона на правом глазу. Об этом стало известно из программы «Ты не поверишь!».





Сначала у знаменитости появилось уплотнение, которое быстро росло. Она посчитала его обычным ячменём, однако врачи диагностировали халязион — воспаление железы в толще века.

«Он может вскрываться самостоятельно. Если инфекция попадает внутрь, с внутренней стороны он вскрывается, есть риск проникновения в полость черепа», — рассказала врач‑офтальмолог Татьяна Шилова.