Эвелина Блёданс перенесла операцию из-за нарощенных ресниц
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс перенесла операцию из-за халязиона на правом глазу. Об этом стало известно из программы «Ты не поверишь!».
Сначала у знаменитости появилось уплотнение, которое быстро росло. Она посчитала его обычным ячменём, однако врачи диагностировали халязион — воспаление железы в толще века.
«Он может вскрываться самостоятельно. Если инфекция попадает внутрь, с внутренней стороны он вскрывается, есть риск проникновения в полость черепа», — рассказала врач‑офтальмолог Татьяна Шилова.Блёданс предполагает, что причиной развития патологии могли стать наращённые ресницы. Врач не исключила, что салонная процедура действительно могла спровоцировать воспаление. Поскольку медикаментозное лечение не дало эффекта, медики решили провести оперативное вмешательство. Операция заняла около получаса.