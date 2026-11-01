«Я использовал свой ресурс»: Маликов раскрыл, как дал Агутину шанс в карьере
Певец Дмитрий Маликов рассказал, что дал старт карьере Леонида Агутина в 90‑х
Певец Дмитрий Маликов в шоу «МУЗЛОФТ» в VK Видео рассказал, как в 1990-х годах помог молодому Леониду Агутину начать карьеру.
По словам Маликова, отец Агутина обратился к его родителю с просьбой посодействовать выступлению сына. В итоге Дмитрий взял начинающего музыканта на концерт в Ригу, где Леонид выступил на разогреве.
«И у него было там две песни. Это год девяностый, девяносто первый, наверное», — отметил он.Ведущий шоу Стас Ярушин указал, что Агутин рассказывает эту историю иначе: по его версии, именно он брал Маликова на концерт. Певец не стал спорить и подчеркнул, что помогать начинающим артистам не стыдно.
«Наоборот, я просто свой ресурс использовал, чтобы помочь молодому начинающему артисту. Вообще надо помогать друг другу во всем», — заключил он.Ранее Леонид Агутин рассказал о влиянии популярности на артистов. Он признался, что сам сталкивался со «звёздной болезнью».