«Я использовал свой ресурс»: Маликов раскрыл, как дал Агутину шанс в карьере

01 ноября 2026, 13:56

Певец Дмитрий Маликов рассказал, что дал старт карьере Леонида Агутина в 90‑х

Дмитрий Маликов (Фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Певец Дмитрий Маликов в шоу «МУЗЛОФТ» в VK Видео рассказал, как в 1990-х годах помог молодому Леониду Агутину начать карьеру.





По словам Маликова, отец Агутина обратился к его родителю с просьбой посодействовать выступлению сына. В итоге Дмитрий взял начинающего музыканта на концерт в Ригу, где Леонид выступил на разогреве.

«И у него было там две песни. Это год девяностый, девяносто первый, наверное», — отметил он.

«Наоборот, я просто свой ресурс использовал, чтобы помочь молодому начинающему артисту. Вообще надо помогать друг другу во всем», — заключил он.