«Воняло жутко»: Девушку Niletto хитростью ограбили на отдыхе в Барселоне
Девушку Niletto хитростью ограбили на отдыхе в Барселоне
Девушку рэпера Niletto (Данил Прытков) Екатерину Золотовскую хитростью ограбили, когда она была на отдыхе в Барселоне. Злоумышленники придумали целю махинацию, чтобы похитить у пострадавшей сумку с ее вещами.
Как рассказала Екатерина подписчикам на своей странице в соцсети Instagram*, инцидент случился, когда девушка вместе со своей подругой направлялась в аэропорт, чтобы оттуда улететь в Рим.
«Анжела шла спереди, а я сзади, и вдруг на меня выливается какая-то гадкая и вонючая жидкость. Я слышу звук птицы. Сзади меня шел мужчина, на него тоже попало (я так думала). Он хорошо сыграл свою роль, открыл рюкзак и начал доставать салфетки. Воняло жутко», — рассказывает Золотовская.
Екатерина отметила, что злоумышленники действовали слаженно. Как оказалось, вся махинация с жидкостью и звуком птицы была лишь хитрым планом. Пока один из преступников помогал девушке оттирать пятна, другой забрал у нее сумку, после чего оба скрылись на автомобиле. Воров догнать не удалось, и те уехали в неизвестном направлении.
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Полицейских помогли вызвать местные жители. Прибыв на место преступления они сказали, что помочь ничем не могут. Уже в участке Екатерина столкнулась с другими туристами, которых также обманули преступники. Жертвами оказались граждане из разных стран.
В сумке Золотовской был ее паспорт. По ее признанию, она умоляла вернуть хотя бы его, но все безрезультатно. Позже Екатерине рассказали, что в редких случаях злоумышленники выкидывают документ у отдела полиции или на месте преступления.
Для возвращения домой Золотовская обратилась в российское консульство, которое сделало все необходимые документы для отправки на родину. В конце избранница Niletto попросила подписчиков быть аккуратнее, чтобы с ними не произошло подобного.