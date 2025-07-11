«Воняло жутко»: Девушку Niletto хитростью ограбили на отдыхе в Барселоне

11 июля 2025, 05:27

Девушку Niletto хитростью ограбили на отдыхе в Барселоне

Niletto (Данил Прытков) (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Девушку рэпера Niletto (Данил Прытков) Екатерину Золотовскую хитростью ограбили, когда она была на отдыхе в Барселоне. Злоумышленники придумали целю махинацию, чтобы похитить у пострадавшей сумку с ее вещами.





Как рассказала Екатерина подписчикам на своей странице в соцсети Instagram*, инцидент случился, когда девушка вместе со своей подругой направлялась в аэропорт, чтобы оттуда улететь в Рим.





«Анжела шла спереди, а я сзади, и вдруг на меня выливается какая-то гадкая и вонючая жидкость. Я слышу звук птицы. Сзади меня шел мужчина, на него тоже попало (я так думала). Он хорошо сыграл свою роль, открыл рюкзак и начал доставать салфетки. Воняло жутко», — рассказывает Золотовская.

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