«Обо мне — только плохое»: Гоген Солнцев пожаловался на свою дурную репутацию
Гоген Солнцев пожаловался на свою дурную репутацию
Шоумен Гоген Солнцев стал известен благодаря своему эпатажному виду и нестандартному поведению на публике. Для многих он является мемом и мало кто воспринимает его всерьез. На почве этого Гоген пожаловался на свою плохую репутацию и признался, что завидует коллегам.
Солнцеву уже 44 года, а волна хейта в его сторону не утихает по сей день. К тому же мужчина регулярно попадает в конфликты. Даже несмотря на это шоумену все равно непонятно столь негативное отношение к его персоне.
«Я знаю публичных людей, к которым подходят и говорят что-то хорошее. Искренне им завидую. Обо мне же говорят только плохое… Я не читаю комментарии много лет, потому что ничего хорошего обо мне не напишут», — сказал Гоген в телепередаче «Основано на реальных событиях» на НТВ.
По признанию звезды, в одно время ему подкидывали куклу вуду. Солнцев не стал бороться с шаманскими вещами с помощью ведьм и магов, а обратился в полицию. Как отметил Гоген, в одно время он регулярно находился у участкового.
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Воспитанием звезды занималась бабушка. Как заявил сам Солнцев, ему до сих пор намного проще найти общий язык с людьми постарше.
«Мой папа ушел в новую семью, а мама вернулась в старую. И так получилось, что я был никому не нужен. Оставалась одна бабушка. Она и забрала меня в коммуналку, где мы благополучно с ней жили», — делится Гоген.
Шоумен знаменит своими романами с женщинами, которые значительно старше его. В порыве рассуждений Солнцев вспомнил свою экс-супругу Екатерину Терешкович, на которой он женился семь лет назад. Тогда ей было 63 года, но столь существенная разница в возрасте не смутила пару. Как позже заявил Гоген, женщина фактически изнасиловала его, а после довела до загса. По признанию Солнцева, пережитое заставило его пойти к психологу.