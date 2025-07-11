«Обо мне — только плохое»: Гоген Солнцев пожаловался на свою дурную репутацию

11 июля 2025, 04:47

Гоген Солнцев пожаловался на свою дурную репутацию

Гоген Солнцев (Фото: Telegram @krinzak)

Шоумен Гоген Солнцев стал известен благодаря своему эпатажному виду и нестандартному поведению на публике. Для многих он является мемом и мало кто воспринимает его всерьез. На почве этого Гоген пожаловался на свою плохую репутацию и признался, что завидует коллегам.





Солнцеву уже 44 года, а волна хейта в его сторону не утихает по сей день. К тому же мужчина регулярно попадает в конфликты. Даже несмотря на это шоумену все равно непонятно столь негативное отношение к его персоне.





«Я знаю публичных людей, к которым подходят и говорят что-то хорошее. Искренне им завидую. Обо мне же говорят только плохое… Я не читаю комментарии много лет, потому что ничего хорошего обо мне не напишут», — сказал Гоген в телепередаче «Основано на реальных событиях» на НТВ.

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«Мой папа ушел в новую семью, а мама вернулась в старую. И так получилось, что я был никому не нужен. Оставалась одна бабушка. Она и забрала меня в коммуналку, где мы благополучно с ней жили», — делится Гоген.