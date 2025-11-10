Актера Смольянинова* снова оштрафовали за неуплату в срок предыдущего штрафа

10 ноября 2025, 09:02

Артур Смольянинов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Московский суд снова оштрафовал актера Артура Смольянинова* за то, что он вовремя не заплатил предыдущий штраф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.