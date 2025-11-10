Достижения.рф

Актера Смольянинова* снова оштрафовали за неуплату в срок предыдущего штрафа

Артур Смольянинов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Московский суд снова оштрафовал актера Артура Смольянинова* за то, что он вовремя не заплатил предыдущий штраф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.



5 ноября 2025 года было принято решение о назначении нового штрафа. Подробности нарушения и сумма взыскания не разглашаются. 10 и 21 ноября суд рассмотрит еще два аналогичных дела по статье 20.25 КоАП РФ.

14 октября Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении Смольянинова*, признав его виновным в нарушении правил деятельности иностранного агента. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

