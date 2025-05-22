Актеры сериала «Слово пацана» проиграли в суде около миллиона рублей

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Актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли в суде около миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Знаменитости должны выплатить своему партнеру по бизнесу — ООО «Альянслогистик» — 904 тысячи рублей плюс процент за пользование чужими деньгами. Организация осуществляла перевозку чипсов «Эу, пацан», однако Минекаев и Кемстач забыли оплатить счета.
Бизнес актеры зарегистрировали в конце 2023 года. В учредителях — Рузиль Минекаев, Лаура Кемстач и бизнесмен Паулюс Виталиус. За прошлый год прибыль компании составила 29,579 млн рублей.
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Бизнес актеры зарегистрировали в конце 2023 года. В учредителях — Рузиль Минекаев, Лаура Кемстач и бизнесмен Паулюс Виталиус. За прошлый год прибыль компании составила 29,579 млн рублей.
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Екатерина Коршунова