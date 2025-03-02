«В поселке Подмосковья будет стоять татарский домик»: Рузиль Минекаев признался, что жена против его планов на совместное будущее

Рузиль Минекаев и женой Азизой (Фото: Инстаграм* @ruzil.minekaev)
Рузиль Минекаев рассказал о своих планах, которые не устраивают его жену.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился, что хотел бы построить дом. Именно по этой причине, когда он стал получать высокие гонорары, Рузиль задумался о покупке недвижимости.
Минекаев признался, что хочет жить неподалеку от Москвы. Еще актер не стал скрывать, что желает обустроить его в особом татарском стиле. Но жена Рузиля Азиза не разделяет его мечты: она не собирается переезжать за пределы столицы.
Рузиль подчеркнул, что любовь к просторному жилью ему досталась от семьи: мама актера отказывается переезда в Москву, поскольку не хочет менять свой дом на маленькую квартиру.
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Минекаев признался, что хочет жить неподалеку от Москвы. Еще актер не стал скрывать, что желает обустроить его в особом татарском стиле. Но жена Рузиля Азиза не разделяет его мечты: она не собирается переезжать за пределы столицы.
«Я раньше думал, что квартира — это круто, но нет. Планирую построить небольшой дом и собираюсь сделать его в татарском стиле. Где-нибудь в поселке Подмосковья будет стоять татарский домик: деревянный, со ставнями, оконными рамами с национальным орнаментом... Нет, Азиза не хочет дом вообще. Она будет жить в Москве», — откровенничал артист в шоу «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
Рузиль подчеркнул, что любовь к просторному жилью ему досталась от семьи: мама актера отказывается переезда в Москву, поскольку не хочет менять свой дом на маленькую квартиру.
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Ольга Енгалычева