Звёзды «Слова пацана» Минекаев и Кемстач стали участниками судебного разбирательства: с актёров требуют миллион рублей

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач (фото: Telegram @real_ruzil и @iminlovewleo)
Актёры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали порядка миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсов «Эу, пацан!». Перевозчик подал на молодых людей в суд, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что фирма, от имени которой продаются снеки, год назад заказала доставку крупной партии своей продукции в торговые сети. Правда, как утверждают представили компании-перевозчика «Альянслогистик», забыла оплатить счета. В результате, ущерб оценили в 922 тысячи рублей. В суд подан иск.
У самих звёзд популярного сериала доля в фирме составляет всего 33%, из которых 16,5% приходятся на 25-летнего Рузиля Минекаева и столько же на Лауру Кемстач – маму 15-летнего Леона Кемстача.
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У самих звёзд популярного сериала доля в фирме составляет всего 33%, из которых 16,5% приходятся на 25-летнего Рузиля Минекаева и столько же на Лауру Кемстач – маму 15-летнего Леона Кемстача.
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Анастасия Чинкова