«Кто-то предложил им деньги»: Экс-солистка «Мираж» Суханкина рассказала о чувсте жалости к Пугачевой

19 августа 2025, 10:38

Экс-солистка «Мираж» Суханкина рассказала о чувсте жалости к Алле Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что испытывает жалость к народной артистке СССР Алле Пугачевой. По ее словам, примадонне приходиться скитаться и быть на чужбине.





В беседе с NEWS.ru Суханкина отметила, Пугачеву никто из России не выгонял, и та приняла сама свое решение. При этом певица не может понять причин, по которым Алла пошла на это.





«Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи господи. Почему это произошло, до сих пор понять не могу. Многие артисты все получили благодаря нашей стране, любви народа и благосклонности правительства. И потом так себя повели», — сказала Маргарита.

«Наверное, кто-то предложил им деньги. У меня почему-то четкое ощущение, что в большинстве тупо продались, им что-то наобещали. И они взамен стали лить грязь на Россию», — считает артистка.