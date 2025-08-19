«Кто-то предложил им деньги»: Экс-солистка «Мираж» Суханкина рассказала о чувсте жалости к Пугачевой
Экс-солистка «Мираж» Суханкина рассказала о чувсте жалости к Алле Пугачевой
Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что испытывает жалость к народной артистке СССР Алле Пугачевой. По ее словам, примадонне приходиться скитаться и быть на чужбине.
В беседе с NEWS.ru Суханкина отметила, Пугачеву никто из России не выгонял, и та приняла сама свое решение. При этом певица не может понять причин, по которым Алла пошла на это.
«Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи господи. Почему это произошло, до сих пор понять не могу. Многие артисты все получили благодаря нашей стране, любви народа и благосклонности правительства. И потом так себя повели», — сказала Маргарита.
Суханкина предположила, что отъезд ряда артистов из России связан с финансовым вопросом, якобы им заплатили за критику РФ.
«Наверное, кто-то предложил им деньги. У меня почему-то четкое ощущение, что в большинстве тупо продались, им что-то наобещали. И они взамен стали лить грязь на Россию», — считает артистка.
Несмотря на все сказанное, Маргарита все равно называет Пугачеву великой российской певицей. А слухи о том, что она якобы «не пускала» кого-то на сцену, посчитала вымыслом. Их распространяют те, кому нужно найти виноватых.