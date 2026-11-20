20 ноября 2026, 18:15

Фото: Istock/AMilkin

Активист Глеб Рыськов подал жалобу в Верховный суд по спору с Филиппом Киркоровым о доступе к берегу Москвы-реки. ​Об этом сообщает РЕН ТВ.





Рыськов утверждает, что постройки и заборы певца мешают людям свободно проходить к воде. Мужчина пытался добиться их устранения через суд, однако три инстанции отказали ему. Причина — у активиста нет соседнего участка и полномочий защищать интересы других граждан.

«Гражданин Российской Федерации имеет право защитить своё право в суде; необоснованно сужать круг лиц, которым доступна судебная защита, недопустимо», — заявил Рыськов.