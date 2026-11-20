«Ночевала на вокзале»: Ирина Безрукова раскрыла правду о начале карьеры
Ирина Безрукова рассказала о трудностях при поступлении в театральное училище
Актриса Ирина Безрукова рассказала, как начинала путь в профессию. В личном блоге она она призналась, что решила поступать в театральный вуз, но не имела конкретного плана и отправилась в Москву наугад.
По словам Ирины, такую идею подсказал ей знакомый из студии, который с первой попытки поступил в Щепкинское училище. Безрукова с подругой поехали за компанию и прямо в вагоне учили стихи и басни. Однако в Москве их ждал сюрприз: тётя подруги согласилась приютить только её.
«Так я оказалась на вокзале. Там я ночевала, умывалась и чистила зубы в вокзальном туалете, питалась пирожками в буфете и морально готовилась к поступлению в театральный вуз столицы», — рассказала актриса.В конечном итоге Безрукова не поступила в московский театральный вуз, а вернулась в Ростов, где получила образование в местном училище.