20 ноября 2026, 17:21

Ирина Безрукова рассказала о трудностях при поступлении в театральное училище

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* @irina_bezrukova_official)

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как начинала путь в профессию. В личном блоге она она призналась, что решила поступать в театральный вуз, но не имела конкретного плана и отправилась в Москву наугад.





По словам Ирины, такую идею подсказал ей знакомый из студии, который с первой попытки поступил в Щепкинское училище. Безрукова с подругой поехали за компанию и прямо в вагоне учили стихи и басни. Однако в Москве их ждал сюрприз: тётя подруги согласилась приютить только её.

«Так я оказалась на вокзале. Там я ночевала, умывалась и чистила зубы в вокзальном туалете, питалась пирожками в буфете и морально готовилась к поступлению в театральный вуз столицы», — рассказала актриса.