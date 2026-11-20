20 ноября 2026, 17:57

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

В суде по иску родителей баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене Анне Седоковой прозвучали новые детали финансового характера. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».