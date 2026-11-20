Стало известно о 63 млн рублей на счету Анны Седоковой на момент смерти Тиммы
В суде по иску родителей баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене Анне Седоковой прозвучали новые детали финансового характера. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Адвокат родителей спортсмена заявила, что на момент смерти Тиммы на счету Анны находилось 63 млн рублей. Янис ушёл из жизни в декабре 2024 года — через неделю после развода.
Несмотря на эту информацию, суд ожидает новые поступления сведений об активах артистки из банков, Росреестра и других инстанций. Сейчас родители Тиммы добиваются того, чтобы имущество, нажитое в браке, разделили поровну между ними и Седоковой.
Певица, в свою очередь, настаивает на том, что у баскетболиста не было к ней финансовых претензий. Она заявила, что между ними заключён брачный договор, согласно которому всё имущество закреплено за ней.
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