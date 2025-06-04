Активисты требуют проверить Сашу Градиву на ЛГБТ*-пропаганду

04 июня 2025, 20:46

Саша Градива (Фото: Instagram**/sashagradiva)

Проверки в отношении певицы Саши Градивой на ЛГБТ*-пропаганду потребовали активисты движения «Сорок сороков». Как пишут «Страсти», общественники узнали историю одной из подписчиц, которая познакомилась с творчеством Градивой, невольно застав восьмилетнюю внучку за просмотром одного из клипов Саши, где показаны «развратные сцены».







«Я была просто шокирована от увиденного! Там сцены развратно-сексуального характера, пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих в сцене со святым отцом!» — пояснила возмущенная женщина.



«Александра, может быть пора определиться до конца: либо прийти в чувство, удалить подобные видео и не совращать наших детей, либо всё оставить, но где-то за границей Калининграда?» — спросили участники общественного движения.