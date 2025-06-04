Ведущая Юлия Барановская показала фото с 19-летним сыном от Андрея Аршавина

04 июня 2025, 19:09

Юлия Барановская (Фото: Instagram*/ baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в соцсетях кадры с 19-летним сыном от футболиста Андрея Аршавина Артемом. В этом году молодой человек встретит 20-летие. На Юлии был желтый костюм, а на ее звездном наследнике — светлый костюм с белой футболкой.







«Когда твой сын серьезнее тебя», — написала Барановская.

