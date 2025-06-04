Ведущая Юлия Барановская показала фото с 19-летним сыном от Андрея Аршавина
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в соцсетях кадры с 19-летним сыном от футболиста Андрея Аршавина Артемом. В этом году молодой человек встретит 20-летие. На Юлии был желтый костюм, а на ее звездном наследнике — светлый костюм с белой футболкой.
«Когда твой сын серьезнее тебя», — написала Барановская.
Теледива добавила, что любовь к детям — это лучшее, что можно сделать для них. Аудитория знаменитости с этим согласилась. Юзеры отметили, что юноша заметно вырос.
Помимо Артема, у Юлии есть 17-летняя дочь Яна и 12-летний сын Арсений. В конце мая Барановская, отвечая на вопросы подписчиков, рассказывала, что врач разрешил ей рожать четвертого ребенка. Звезда экрана подчеркнула, что у нее есть жених.
*Запрещен в РФ