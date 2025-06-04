«Стоны и вой»: Бывший любовник Волочковой не даёт покоя соседям

04 июня 2025, 19:43

Экс-любовник Волочковой изводит соседей шумными «уроками просвещения»

Чермен Дзотти (Фото: Telegram @dzotti)

Скандально известный Чермен Дзотти изводит соседей постоянным шумом. Бывший избранник балерины Анастасии Волочковой устраивает в своем подмосковном доме шумные тантрические практики, мешая спокойствию соседей. Об этом сообщает РЕН ТВ. Соседи блогера жалуются на постоянный шум из его дома.





Уроки по «восстановлению души», которым Чермен обучает новичков, сопровождаются громкими криками, стонами и громкой музыкой. Шум и гуляния лишают живущих по соседству людей отдыха.



Стояние на гвоздях, погружение в состояние транса и прочие перфомансы не радуют жителей посёлка, среди которых много пенсионеров. Вдобавок, участники этих вечеринок бросают свои машины где вздумается.

«Редкая неделя, когда здесь чего-то нет. Здесь зимой и летом постоянно что-то есть. Естественно, закон о тишине не соблюдается, орут, кричат, пьяные», — жалуется местный житель.