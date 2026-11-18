18 ноября 2026, 10:33

Агата Дранга (Фото: кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»)

Актриса Агата Дранга рассказала, что улетела из России. Звезда снялась в бикини на Мальдивах и опубликовала соответствующее фото в личном блоге.





На снимке Агата лежит на шезлонге с жёлто-белым полотенцем. Актриса позирует в ярком бикини и очках с прозрачными линзами. Одной рукой она показывает жест «мир», а на животе у неё лежит книга в красной обложке. Снимок сделан на песчаном пляже, на фоне видны другие шезлонги и зонтики.



«Всё, что нужно знать о нас на ближайшие дни», — коротко написала артистка.