Актриса Агата Дранга показала себя в бикини на Мальдивах — фото
Актриса Агата Дранга рассказала, что улетела из России. Звезда снялась в бикини на Мальдивах и опубликовала соответствующее фото в личном блоге.
На снимке Агата лежит на шезлонге с жёлто-белым полотенцем. Актриса позирует в ярком бикини и очках с прозрачными линзами. Одной рукой она показывает жест «мир», а на животе у неё лежит книга в красной обложке. Снимок сделан на песчаном пляже, на фоне видны другие шезлонги и зонтики.
«Всё, что нужно знать о нас на ближайшие дни», — коротко написала артистка.Известно, что Дранга прикладывает немало усилий, чтобы вернуться в форму после третьих родов. Она следит за питанием, бегает, занимается фитнесом и старается высыпаться. Актриса не раз заявляла, что стремится к весу 55 килограммов.