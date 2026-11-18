«Чужая в доме отца»: Друзья дочери Волочковой раскрыли подробности её жизни
Друзья дочери Волочковой Адрианы рассказали о её сложных отношениях с мачехой
Друзья Адрианы, дочери балерины Анастасии Волочковой, рассказали kp.ru подробности её отношений с семьёй отца. Девушка живёт с родственниками с 14 лет.
По словам близкого окружения Адрианы, конфликт между Волочковой и её наследницей возник из-за квартирного вопроса. Отношения с мачехой, телеведущей Еленой Николаевой, у дочери балерины тоже сложились непросто.
«В последние годы Николаева, как говорит Ариша, с ней не разговаривала, игнорировала её, поэтому Ариша чувствовала себя чужой в доме отца», — отметили друзья девушки.Они сообщили, что сейчас наследница Волочковой зарабатывает самостоятельно: она работает репетитором. Кроме того, дочь артистки переехала в Санкт-Петербург и не хочет возвращаться в Москву.