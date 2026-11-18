18 ноября 2026, 10:12

Друзья дочери Волочковой Адрианы рассказали о её сложных отношениях с мачехой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Друзья Адрианы, дочери балерины Анастасии Волочковой, рассказали kp.ru подробности её отношений с семьёй отца. Девушка живёт с родственниками с 14 лет.





По словам близкого окружения Адрианы, конфликт между Волочковой и её наследницей возник из-за квартирного вопроса. Отношения с мачехой, телеведущей Еленой Николаевой, у дочери балерины тоже сложились непросто.

«В последние годы Николаева, как говорит Ариша, с ней не разговаривала, игнорировала её, поэтому Ариша чувствовала себя чужой в доме отца», — отметили друзья девушки.