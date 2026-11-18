В деле о смерти Сергея Соседова выявили нестыковки в хронологии событий
В эфире программы «Малахов» обсудили нестыковки в хронологии событий вокруг смерти музыкального критика Сергея Соседова — в частности, промежуток между падением и вызовом скорой.
23 сентября Соседов упал на лестнице гостиницы «Дархан» в Нерюнгри. Камеры зафиксировали падение в 15:30 по местному времени (09:30 мск). Вызов скорой поступил лишь около 16:20 (10:20 мск), а медики приехали через полчаса.
Андрей Малахов в эфире недоумевал, почему целый час ушёл на принятие решений, и спросил, куда пропали записи камер за этот период. Эксперты в студии сошлись во мнении, что при более оперативной помощи у Соседова могли быть шансы на спасение.
Адвокат Евгений Тонких отметил, что задержка свыше часа может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Судмедэксперт Виктор Козылбаев выразил уверенность: если бы скорая прибыла в течение 10 минут после падения, жизнь критика можно было бы спасти.
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