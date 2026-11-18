18 ноября 2026, 10:04

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

В эфире программы «Малахов» обсудили нестыковки в хронологии событий вокруг смерти музыкального критика Сергея Соседова — в частности, промежуток между падением и вызовом скорой.