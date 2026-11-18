Стало известно состояние олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной после пожара
Двукратную олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи ставят ей капельницы через катетер на шее из-за ожогов ног и рук.
После десяти дней интенсивной терапии состояние сестры певицы Нюши после пожара значительно улучшилось. Она продолжает лечение под наблюдением врачей.
Ожоги 2-3-й степени затронули грудь, живот, руки и кисти, поэтому Марии ставят капельницы с антибиотиками и обезболивающими через венозный катетер на шее. Голова и лицо девушки при пожаре не пострадали.
Шурочкину госпитализировали восьмого ноября. Причиной возгорания стала вспышка паров биотоплива для биокамина. Спортсменку спасли соседи: после пожара Мария стучала во все двери, кричала, просила о помощи и плакала от сильной боли. Сейчас она находится в НИИ им. Склифосовского.
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