18 ноября 2026, 10:22

Марию Шурочкину перевели из реанимации в обычную палату после пожара

Мария Шурочкина (Фото: Instagram* @mashuniashura)

Двукратную олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи ставят ей капельницы через катетер на шее из-за ожогов ног и рук.