Актриса Зепюр Брутян показала роскошный подаренный ей Прилучным букет роз
Актриса Зепюр Брутян показала подаренный ей Павлом Прилучным букет роз. Ролик звезда «Клетки» опубликовала в соцсетях.
На видео Брутян в зеленом наряде открывает автомобиль, кадры сначала идут в замедленном действии. Роскошный подарок уже дожидается артистку на переднем сидении. Его собрали из разных цветов — белых, красных, розовых и даже зеленых.
Затем Зепюр, осмотрев презент, разворачивается со счастливым выражением лица, прикладывая ладонь ко рту и демонстрируя тем самым шок. На следующем кадре артистка буквально утопает в цветах, наслаждаясь их прекрасным ароматом.
Ролик отлично дополняет музыка в восточном стиле.
Читайте также: