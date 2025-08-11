Беременная Агата Муцениеце показала видео с синяком на лице

11 августа 2025, 18:57

Агата Муцениеце поделилась кадрами тренировки с синяком под глазом

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце удивила подписчиков. В Instagram* актриса опубликовала видео из спортзала, где энергично занималась на тренажёре.





Однако обсуждения в сети вызвала не столько её спортивная активность, сколько заметный синяк на лице.



Поклонники предположили, что он мог появиться после массажа, а недоброжелатели не упустили возможность поиронизировать на тему возможного рукоприкладства.



Ранее Агата поделилась трогательным воспоминанием о своём отце. После его смерти она и сестра придумали легенду, что он навещает их в облике маленькой птички.





«Мы верили, что это папа, и всем нравилась эта легенда. Как-то раз меня бабушка заставила читать вслух книгу. Я сидела, её читала, поднимаю, помню, глаза из книги, смотрю, а эта птичка села в травку и слушает, как я читаю», — рассказала Муцениеце во влоге «Честные будни».