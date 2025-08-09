Актриса Агата Муцениеце поделилась трогательной историей о покойном отце

09 августа 2025, 14:26

Агата Муцениеце (Фото: Телеграм/AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце рассказала трогательную историю о покойном отце в новом выпуске своего влога «Честные будни». Звезда «Закрытой школы» также показала моменты из повседневной жизни.





По ее словам, после смерти отца они с сестрой верили, что он навещает их в виде маленькой птички. Артистка вспомнила, как однажды во время чтения книги заметила птичку, которая сидела рядом и, казалось, слушала ее.

«Мы верили, что это папа, и всем нравилась эта легенда. Как-то раз меня бабушка заставила читать вслух книгу. Я сидела, ее читала, поднимаю, помню, глаза из книги, смотрю, а эта птичка села в травку и слушает, как я читаю. Я это к чему… Я только что ее видела. Где-то она у меня здесь во дворе тусуется», — поделилась Агата.