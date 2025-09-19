«На танцполе будет первый!»: Двухлетний сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного зажигательно сплясал на видео под армянскую музыку
Зепюр Брутян сняла на видео танец ее с Прилучным двухлетнего сына под армянскую музыку
Двухлетний сын актрисы Зепюр Брутян и актера Павла Прилучного Микаэль станцевал под армянскую музыку. Звездная мама записала веселые пляски сына на видео и выложила кадры в личных соцсетях.
В клипе юный Микаэль эмоционально танцует под национальные мотивы. Он полностью увлечен музыкой и погружен в себя. На камеру, кажется, совсем внимания не обращает, только иногда гордо поглядывает на маму, показывая свои движения.
«Все, теперь можно смело ехать на Армянские свадьбы. На танцполе будет первый!», — со смехом подписала ролик Брутян.Поклонники отметили, что ребенок унаследовал харизму своих знаменитых родителей. Не только внешне на них похож, но и зажигательным характером. Один из подписчиков добавил: «Когда армянские гены сильнее».
Напомним, что Зепюр Брутян и Павел Прилучный состоят в браке уже более трех лет. Пара официально оформила отношения в августе 2022 года. Через год у них родился сын Микаэль.
У Прилучного также есть двое детей от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце — сын Тимофей и дочь Мия.
Несмотря на слухи о проблемах на личном фронте, звезды уверяют, что за годы совместной жизни их чувства ничуть не ослабли. Прилучный объяснял, что у него с Брутян даже не было «периода притирки» — они мгновенно ощутили взаимный комфорт.
«Мы просто вцепились в друг друга и кайфуем. Три года пролетели, как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — признавался он.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская