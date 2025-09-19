«На танцполе будет первый!»: Двухлетний сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного зажигательно сплясал на видео под армянскую музыку

19 сентября 2025, 06:53

Зепюр Брутян сняла на видео танец ее с Прилучным двухлетнего сына под армянскую музыку

Зепюр Брутян с сыном (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

Двухлетний сын актрисы Зепюр Брутян и актера Павла Прилучного Микаэль станцевал под армянскую музыку. Звездная мама записала веселые пляски сына на видео и выложила кадры в личных соцсетях.





В клипе юный Микаэль эмоционально танцует под национальные мотивы. Он полностью увлечен музыкой и погружен в себя. На камеру, кажется, совсем внимания не обращает, только иногда гордо поглядывает на маму, показывая свои движения.



Сыном Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: Стоп-кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)



«Все, теперь можно смело ехать на Армянские свадьбы. На танцполе будет первый!», — со смехом подписала ролик Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)



«Мы просто вцепились в друг друга и кайфуем. Три года пролетели, как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — признавался он.