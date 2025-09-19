Оксана Самойлова отдохнула на яхте в разноцветном мини с декольте
Российская модель и бизнесвумен Оксана Самойлова провела день на роскошной яхте. 37-летняя звезда выбрала для морской прогулки откровенный наряд. Об этом пишет издание «The Voice», публикуя фото знаменитости с отдыха.
Супруга рэпера Джигана надела облегающее мини-платье с цветочным принтом и глубоким декольте, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ дополнили белые носки, черные лоферы, солнцезащитные очки и массивные золотые серьги.
Оксана выглядела счастливой и расслабленной, позируя на яхте с бокалом прохладительного напитка.
Поклонники высоко оценили внешность модели, делясь мнениями о публикации публикацию в личном блоге Оксаны. Некоторые даже назвали ее «русской Эсмеральдой».
В начале сентября семья Самойловой и Джигана отпраздновала день рождения их средней дочери Леи, которой исполнилось 11 лет. Незадолго до этого Оксана раскрыла планы начать сниматься в кино вместе с дочкой.
Звезда пояснила, что Лею очень интересуют съемки, она горит желанием сверкать на экране. А вот Самойлова в своей роли для фильма видит некоторые минусы: работа в проекте физически выматывает и занимает много времени.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: