Оксана Самойлова отдохнула на яхте в разноцветном мини с декольте

19 сентября 2025, 04:45

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Российская модель и бизнесвумен Оксана Самойлова провела день на роскошной яхте. 37-летняя звезда выбрала для морской прогулки откровенный наряд. Об этом пишет издание «The Voice», публикуя фото знаменитости с отдыха.