Актриса Алёна Яковлева: нет ничего предосудительного в отношениях с молодым мужчиной

Алёна Яковлева (Фото: Телеграм, @Ayakovleva_official)
Российская актриса Алёна Яковлева столкнулась с общественной критикой из-за того, что завела роман с молодым мужчиной. По словам артистки, нет ничего плохого в таких отношениях.
«Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это всё прекрасно», — поделилась Яковлева своим мнением в шоу «Историс — Откройте, Давид!».Актриса утверждает, что рассказывает о своей личной жизни не ради пиара.
Алёна Яковлева — народная артистка России, это звание она получила в 2008 году. Актриса исполнила роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство» и «Женский доктор».
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