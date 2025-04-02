Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Журналистка Ксения Собчак не только руководит собственным медиахолдингом, но и зарабатывает на ресторанном бизнесе.
В 2024 года у заведения, в котором телезвезда имеет долю, выручка составила 401 миллион рублей, сообщает KP.ru.
Собчак является одним из учредителей ООО «ФИШ». В 2023 году бизнес был убыточным и даже ушёл в минус на 6,6 миллиона рублей. Однако в прошлом году дела пошли в гору, выручка увеличилась на 166 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 58 миллионов рублей.
При этом, далеко не все звёзды российского шоубиза успешно ведут ресторанный бизнес. Так, звезда сериала «Универа» Арарат Кещян уже продолжительное время не может вывести своё заведение из числа убыточных. В прошлом году его ООО «Фулмус Плаза» ушла в минус на 443 тысячи рублей.
Чуть лучше дела обстоят у Павла Воли, который владеет фирмой по розничной продаже одежды. ООО «Воля Веар» принадлежит комику на 100%. За год выручка выросла до 10 миллионов рублей, однако это не поспособствовало выводу компании из числа убыточных. В 2023 году убыток составил 3,2 миллиона рублей, а в 2024 – 1,1 миллиона рублей.
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Собчак является одним из учредителей ООО «ФИШ». В 2023 году бизнес был убыточным и даже ушёл в минус на 6,6 миллиона рублей. Однако в прошлом году дела пошли в гору, выручка увеличилась на 166 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 58 миллионов рублей.
При этом, далеко не все звёзды российского шоубиза успешно ведут ресторанный бизнес. Так, звезда сериала «Универа» Арарат Кещян уже продолжительное время не может вывести своё заведение из числа убыточных. В прошлом году его ООО «Фулмус Плаза» ушла в минус на 443 тысячи рублей.
Чуть лучше дела обстоят у Павла Воли, который владеет фирмой по розничной продаже одежды. ООО «Воля Веар» принадлежит комику на 100%. За год выручка выросла до 10 миллионов рублей, однако это не поспособствовало выводу компании из числа убыточных. В 2023 году убыток составил 3,2 миллиона рублей, а в 2024 – 1,1 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова