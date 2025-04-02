«Доведения до самоубийства не было»: Катя Гордон вышла из дела против Анны Седоковой

Екатерина Гордон (Telegram @Gordonekaterina)
Катя Гордон сообщила, что вышла из дела семьи Яниса Тиммы против Анны Седоковой, так как доведения до самоубийства в этой истории не было.
Напомним, Янис Тимма совершил суицид 17 декабря после развода с Анной Седоковой. Отец баскетболиста был уверен, что сына довели до этого шага, и обратился к Кате Гордон с просьбой все выяснить.
По ее словам, получать гонорар за неперспективную борьбу её команда не хочет. Она пояснила, что Янис подозревал Седокову в изменах, а переписка между бывшими супругами велась даже в последний день жизни спортсмена.
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«Моя команда вышла из дела Яниса несколько недель назад по нескольким причинам. В наследственном деле мы не видим перспективы. Анна Седокова ничего не оформляла на себя дальновидно или случайно, решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребенку Яниса на территории РФ биться не за что», — написала Гордон в Telegram-канале.
По ее словам, получать гонорар за неперспективную борьбу её команда не хочет. Она пояснила, что Янис подозревал Седокову в изменах, а переписка между бывшими супругами велась даже в последний день жизни спортсмена.
«Разочарование Яниса можно понять. Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях. Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут», — подчеркнула юрист.При этом Гордон считает, что Анна виновата перед Янисом и не является порядочным человеком. Сама Анна Седокова уже постепенно восстанавливается после смерти бывшего супруга. Она уже начала выходить в свет и принимать участие в различных проектах и наконец отреагировала на травлю со стороны бывших родственников.
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Элина Позднякова