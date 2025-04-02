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«Доведения до самоубийства не было»: Катя Гордон вышла из дела против Анны Седоковой

Катя Гордон заявила, что ее команда вышла из дела семьи Тиммы против Седоковой
Екатерина Гордон (Telegram @Gordonekaterina)

Екатерина Гордон (Telegram @Gordonekaterina)

Катя Гордон сообщила, что вышла из дела семьи Яниса Тиммы против Анны Седоковой, так как доведения до самоубийства в этой истории не было.
Напомним, Янис Тимма совершил суицид 17 декабря после развода с Анной Седоковой. Отец баскетболиста был уверен, что сына довели до этого шага, и обратился к Кате Гордон с просьбой все выяснить.

«Моя команда вышла из дела Яниса несколько недель назад по нескольким причинам. В наследственном деле мы не видим перспективы. Анна Седокова ничего не оформляла на себя дальновидно или случайно, решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребенку Яниса на территории РФ биться не за что», — написала Гордон в Telegram-канале.

По ее словам, получать гонорар за неперспективную борьбу её команда не хочет. Она пояснила, что Янис подозревал Седокову в изменах, а переписка между бывшими супругами велась даже в последний день жизни спортсмена.

«Разочарование Яниса можно понять. Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях. Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут», — подчеркнула юрист.
При этом Гордон считает, что Анна виновата перед Янисом и не является порядочным человеком. Сама Анна Седокова уже постепенно восстанавливается после смерти бывшего супруга. Она уже начала выходить в свет и принимать участие в различных проектах и наконец отреагировала на травлю со стороны бывших родственников.

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#услуги
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#рф
Эмигрировавший в Израиль Максим Леонидов высказался о творчестве SHAMAN
Максим Леонидов: не мои почитатели слушают SHAMAN
02 апреля 2025, 11:11

Максим Леонидов (Фото: ВКонтакте, @hippoband)

Певец Максим Леонидов нередко сталкивается с критикой после того, как он вместе со своей семьёй переехал в Израиль в 2022 году. По словам музыканта, мнение хейтеров его не волнует.
«Я прекрасно знаю, что есть люди, которым я по той или иной причине не нравлюсь. Они мне тоже не нравятся. <…> У меня есть задача заниматься моим делом. И если это кому-то доставляет радость или счастье, это мои люди. А для остальных есть другие артисты. Например, SHAMAN», — заявил певец в шоу «Эклеры Галициной».
К слову, современную музыку Леонидов не жалует. По его мнению, молодые артисты переняли манеру западных исполнителей, тексты песен невозможно понять.
«Всегда большая часть слушателей тащится от говна. Мухи всегда летят на говно», — отметил музыкант.
Леонидов продолжает выступать с концертами в эмиграции. Так, в 2023 году певец объехал несколько городов Европы.

По словам Леонидова, не повлияла смена места жительства и на его семейные отношения. Его дочь, старший ребёнок, будет учиться в Европе, а сын пойдёт в израильскую школу.

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«В прокуратуру»: Блёданс требует наказать психиатра, сравнившую детей-аутистов с собаками

«Тоже могут быть проблемы»: Надежда Бабкина призналась, что хочет иногда поплакать
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#люди
#мнение
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Экс-жена Паши Техника заявила, что его новая девушка занималась проституцией в Таиланде
Новая возлюбленная Паши Техника занималась проституцией в Таиланде
02 апреля 2025, 10:52

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена Паши Техника заявила, что в его состоянии виновата новая девушка рэпера Тина.
40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга находится рядом с ним. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

По словам Карицкой, на курорте Техник познакомился с «тупой и ограниченной» девушкой по имени Тина, которая занималась проституцией и поощряла пагубные привычки мужчины.

«Каждый день Павел, проживая у Тины, на протяжении месяца употреблял, есть факты и доказательства того, что приезжали и у нее же дома его откачивали», — написала Карицкая.

По ее словам, новая девушка Ивлева постоянно находится у его палаты, но не делает ничего, чтобы как-то помочь ему, при том, что родственники и друзья пытаются перевести его в другую больницу. Карицкая заверила, что Тину после перевода к Технику не пустят.

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«В прокуратуру»: Блёданс требует наказать психиатра, сравнившую детей-аутистов с собаками
02 апреля 2025, 10:49

Эвелина Блёданс (Фото: ВКонтакте, @evelina_bledans)

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала высказывание психиатра Александры Игнатовой. Напомним, что медик сравнила детей, страдающих аутизмом, с собаками. Блёданс заявила, что Игнатову нужно привлечь к уголовной ответственности. Также артистка беспокоится за пациентов Александры, на которых та может оказывать пагубное влияние.
«Не реагировать на такое нельзя, если человек занимается детьми, работает с ними, представьте, какие уроки он им преподает. Поэтому тут один вариант – в прокуратуру», – заявила Блёданс изданию «Абзац».
Скандальное высказывание Игнатовой прокомментировал и психиатр Василий Шуров. Он отметил, что проводить такие сравнения неэтично и, если за такое нельзя лишить лицензии, то Александре стоит заново пройти курс по биоэтике или вообще оставить медицину.

Эвелина также предположила, что Александра намеренно устроила провокацию, чтобы заявить о себе.

Эвелина Блёданс воспитывает сына Семёна с синдромом Дауна. Первого апреля мальчику исполнилось 13 лет.

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#дети
#актриса
#мнение
#аутизм
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«Тоже могут быть проблемы»: Надежда Бабкина призналась, что хочет иногда поплакать
Надежда Бабкина призналась, что иногда ей хочется плакать
02 апреля 2025, 10:27

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина призналась, что устала от имиджа «лихой» казачки и иногда хочет поплакать, нуждаясь в чьем-то плече. Об этом пишет издание THзвезды.
Певица отметила, что многие ее знают, как сильную и волевую женщину, но бывает и так, что ей хочется плакать.

«Могу и поплакать. Все привыкли видеть Бабкину этакой лихой: эх, вот сейчас выйдет, как размахнется, как даст, как жахнет. И никому невдомек, что у этой Бабкиной тоже могут быть проблемы, что кошки могут на душе скрести, что она может взгрустнуть и поплакать, что она нуждается в чьем-то плече», — призналась Бабкина.
Она пожаловалась, что такой мысли никто не допускает из-за сложившегося имиджа.

По словам Бабкиной, её закалила жизнь в деревне. При этом певица отметила, что добилась всего, о чем мечтала, из-за своей деревенской непосредственности, которая позволяет женщине добиваться всех намеченных целей.

Артистка также добавила, что восстанавливать силы ей помогает сон и энергия молодых коллег.

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«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста
Андрей Малахов поздравил Константина Эрнста с юбилеем «Первого канала»
02 апреля 2025, 10:16

Кадр из видео: Телеграм @and_malakhov

Андрей Малахов перестал работать на «Первом канале» в 2017 году и с тех пор его программы выходят в эфире телеканала «Россия 1». Это не помешало ему тепло поздравить с 30-летним юбилеем своего бывшего шефа Константина Эрнста, несмотря на достаточно жёсткие слова, сказанные тем накануне в интервью.
Генеральный директор главного телеканала страны накануне заявил, что нисколько не жалеет об уходе Малахова, равно как и некоторых других известных медиаперсон. Телеведущий и шоумен не стал раздувать потенциальный конфликт. Он подготовил красивый букет к юбилею и поздравил своего бывшего руководителя.

Фото: Телеграм @and_malakhov

«Букет к 30-летию Первого канала! Поздравил Константина Львовича Эрнста, всех своих коллег и друзей с прошлого места работы с этой красивой датой!» — подписал снимок тележурналист и шоумен.

Также тепло поздравила всех работников телеканала Екатерина Стриженова. Она сравнила работу на «Первом» с отношениями в семье, со всеми неурядицами, спорами, победами, поражениями, но и взаимным теплом и любовью.

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