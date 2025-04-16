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Актриса Аманда Байнс завела страницу на OnlyFans

Актриса Аманда Байнс завела страницу на платформе OnlyFans
Аманда Байнс (Фото: Instagram*, @amandapandapandapanda1)

Аманда Байнс (Фото: Instagram*, @amandapandapandapanda1)

Звезда нулевых, американская актриса Аманда Байнс завела страницу на сервере OnlyFans, где часто публикуют эротические видео и фото. Об этом она сообщила в личном блоге.
Поклонники надеялись на привычный для платформы контент, но Аманда всех переиграла: она создала страницу ради общения с единомышленниками и публикации заметок о стиле.

Аманда Байнс известна своими ролями в таких работах, как «Большой толстый лжец», «Всякая всячина», «Она – мужчина».

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16 апреля 2025, 14:20

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)

Татьяна Брухунова, жена известного юмориста Евгения Петросяна, готовится в третий раз стать мамой. Кроме того, недавно она угодила в новый скандал. Подробнее о том, что происходит в жизни знаменитой пары, расскажет «Радио 1».

Жена Петросяна готовится к беременности


Женщина проходит полное обследование организма, готовясь к беременности. По слухам, 36-летняя Татьяна тщательно следит за здоровьем, чтобы увеличить шансы зачатия и успешных родов. Она мечтает о сыне, которого хочет назвать Евгений, пока ее муж думает о дочери и уже придумал для нее имя — Белла. Мужчина, которому в этом году исполнится 80 лет, не отрицает своего желания иметь еще одного ребенка.

Пара заключила союз в конце 2019 года. Они скрывали свои отношения, которые, по слухам, начались еще в 2013 году. На фоне громкого развода Петросяна и Елены Степаненко Татьяну Брухунову обвиняли в разрушении брака.

У Евгения и Татьяны уже есть дети: сын Ваган, родившийся в 2020 году и дочь Матильда, появившаяся в 2023 году. Татьяна тщательно скрывалась от публики во время беременности, из-за чего возникло много слухов про использование суррогатного материнства.

Татьяна Брухунова (Фото: Istagram*/bruhunova)


Скандал в соцсетях

Недавно в сети Татьяна снова угодила в скандал. На своем аккаунте она рассказала подписчикам, что полностью перешла на российские бренды, отказавшись от импортных.

«Почему-то я обратила внимание на это – и даже не могу объяснить, почему. Очки, обувь, даже нижнее бельё. Вся одежда, всё, представляете, сделано в России. Это ли не повод гордиться?» – поделилась жена Петросяна.
Ее комментарий сподвиг пользователей социальной сети иронизировать на эту тему. Кто-то гадал урезал ли ее расходы на гардероб муж или кто-то рассказал ему о ее увлечении западными брендами. Многие сомневаются, что Татьяна сможет полностью отказаться от иностранного люкса.

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«Надо же. С каких пор, интересно? Как стали предъявлять, что постоянно выпячивает элитные мировые бренды, бац – и сразу всё стало нашим, и сама не знает, почему. Дед бюджет урезал», – пишут пользователи сети.
Татьяна никогда не упустит возможности показать новые образы, надев их в театр или просто опубликовав фотографию.

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Самбурская показала травму от Стаса Костюшкина в ДТП
16 апреля 2025, 14:14

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)

Актриса Настасья Самбурская показала травму в результате ДТП в Москве. Девушка опубликовала видео в соцсетях.
«Вот такая у меня теперь красота на руке, потому что на пешеходном переходе меня сбил мопедист, будь он неладен… У меня съёмки каждый день. Мне что делать с этим», — поделилась Самбурская.
Фото: Instagram*/samburskaya

Затем в интернете появились кадры с места происшествия — якобы прохожий узнал Самбурскую на улице и случайно заснял произошедшее. Интересно, что на мопеде был певец Стас Костюшкин. Некоторые обозреватели уже отметили, что в такие совпадения можно поверить с трудом. Журналисты предположили, что, возможно, готовится новый проект.

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«Общалась с психологами»: Анна Хилькевич о поиске «слабых мест» в отношениях с мужем
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16 апреля 2025, 13:49

Анна Хилькевич (Фото: Telegram/khilkevich_anna)

В отношениях актрисы Анны Хилькевич с мужем Артуром бывали кризисы. Один из них продолжался два года. Подробностями звезда «Универа» поделилась со «Страстями». Брак артистки длится уже десять лет.
«Я общалась с психологами в сложные моменты, читала книги по отношениям, пыталась понять, где наши слабые места, что нам надо подтянуть», — поделилась Хилькевич.

Звезда добавила, что они с мужем стараются конструктивно разговаривать, чтобы никого не обидеть, ведь цели обидеть — нет. По словам Хилькевич, человека нужно принимать со всеми его недостатками. Это стало главным уроком, который она выучила, находясь замужем. Анна видит в избраннике много положительных сторон, хоть и знает о неидеальных.

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#шоу-бизнес
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Продюсер Лободы и любовник Галкина*: кто из звезд и как поздравил Пугачеву с 76-летием
16 апреля 2025, 13:36

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. Кто из звезд публично поздравил звезду расскажет «Радио 1».

Поздравление от дочери


Певица Кристина Орбакайте поздравила мать, выложив в социальную сеть ролик с 15-летнего выступления в Европе.

«С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни „Летние дожди“ в Швеции 1983 года», — пишет она.

В комментариях под роликом отметились такие звезды как народный артист России Игорь Николаев, стилисты Игорь Гуляев и Влад Лисовец.


Игорь Николаев с супругой


Игорь Николаев (Фото: Telegram @igornikolaev_music)

Николаев отдельным постом выложил отрывок песни «Близкие люди» в ее исполнении. Жена Игоря Николаева выложила архивное фото с мужем и именинницей, адресуя Алле Борисовне свои поздравления.

Поздравления от мужа и коллег


Максим Галкин* поздравил жену, опубликовав совместный снимок и подписав: «С днем рождения, любимая!». А в комментариях отметилась подруга певицы и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Продюсер Игорь Крутой тоже посвятил пост Пугачевой, выложив фрагмент песни и написав поздравление.

Юморист Сергей Дроботенко, которого подозревали в романе** с Галкиным*, опубликовал архивное фото Аллы Пугачевой и Орбакайте вместе с группой ABBA.

Алла Пугачёва c дочерью Елизаветой (Фото: Instagram***, @maxgalkinru)

Фильм Ксении Собчак


В 2024 году певицу поздравляли многие звезды. Ксения Собчак опубликовала 15 апреля выпуск, снятый благодаря участию многих людей: Лолита Милявская и Манижа, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, музыкальный критик Артур Гаспарян, изготовитель кукол Владимир Емельяненко, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, посещавшие концерт Пугачевой в Чернобыле, основатель фан-клуба «Апрель» журналист Алексей Остудин, а также фанаты и поклонники артистки.

Собчак заявляла, что многие публичные люди отказались поздравлять певицу. Она узнала это в процессе съемок фильма.

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«Жить втроем»: Психоаналитик сделала неожиданное заявление об отношениях Леры Кудрявцевой с мужем
Психоаналитик Смолярчук: Кудрявцева прошла весь путь созависимости
16 апреля 2025, 13:35

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что она созависима, что ей нужен психолог, потому что она больше не выдерживает алкогольного пристрастия своего избранника — хоккеиста Игоря Макарова.
«Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — поделилась Кудрявцева в соцсетях.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» напомнила, что Лера Кудрявцева — живой человек, и ничто человеческое ей не чуждо, поэтому она прошла полный путь созависимости и остановилась на последнем этапе — признании проблемы.

«Влюбившись в хоккеиста, она подумала, что сможет справиться с его алкогольными заносами, что от ее любви его тяга к алкоголю снизится. Лера Кудрявцева прошла этот путь созависимости. Она начала с восхищения, дальше увидела проблему, включилась в спасение, как поступает большинство. Дальше опустила руки, потому что алкоголь сильнее, и любая зависимость она умеет ждать. И потом поняла, что хочет выбирать себя», — прокомментировала эксперт.

По словам Смолярчук, Лера Кудрявцева призналась себе, что сделала всевозможное, однако партнер «попытался откусить руку ее помощи».

«Она взяла на себя миссию миссию Бога, но поняла, что абсолютно бессильна против болезни. Она с ними с двумя не справилась. Девять женщин из десяти выбирают жить втроем: она, муж и алкоголизм. И в этой ситуации вся система летит в тартарары, включая детей, родственников, карьеру, самооценку и так далее», — отметила психоаналитик.

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