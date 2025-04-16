«Дед урезал бюджет?»: от кого хочет родить жена 80-летнего Петросяна и почему ее высмеяли за нижнее белье

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)
Татьяна Брухунова, жена известного юмориста Евгения Петросяна, готовится в третий раз стать мамой. Кроме того, недавно она угодила в новый скандал. Подробнее о том, что происходит в жизни знаменитой пары, расскажет «Радио 1».
Жена Петросяна готовится к беременности
Женщина проходит полное обследование организма, готовясь к беременности. По слухам, 36-летняя Татьяна тщательно следит за здоровьем, чтобы увеличить шансы зачатия и успешных родов. Она мечтает о сыне, которого хочет назвать Евгений, пока ее муж думает о дочери и уже придумал для нее имя — Белла. Мужчина, которому в этом году исполнится 80 лет, не отрицает своего желания иметь еще одного ребенка.
Пара заключила союз в конце 2019 года. Они скрывали свои отношения, которые, по слухам, начались еще в 2013 году. На фоне громкого развода Петросяна и Елены Степаненко Татьяну Брухунову обвиняли в разрушении брака.
У Евгения и Татьяны уже есть дети: сын Ваган, родившийся в 2020 году и дочь Матильда, появившаяся в 2023 году. Татьяна тщательно скрывалась от публики во время беременности, из-за чего возникло много слухов про использование суррогатного материнства.
Татьяна Брухунова (Фото: Istagram*/bruhunova)
Скандал в соцсетяхНедавно в сети Татьяна снова угодила в скандал. На своем аккаунте она рассказала подписчикам, что полностью перешла на российские бренды, отказавшись от импортных.
«Почему-то я обратила внимание на это – и даже не могу объяснить, почему. Очки, обувь, даже нижнее бельё. Вся одежда, всё, представляете, сделано в России. Это ли не повод гордиться?» – поделилась жена Петросяна.Ее комментарий сподвиг пользователей социальной сети иронизировать на эту тему. Кто-то гадал урезал ли ее расходы на гардероб муж или кто-то рассказал ему о ее увлечении западными брендами. Многие сомневаются, что Татьяна сможет полностью отказаться от иностранного люкса.
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«Надо же. С каких пор, интересно? Как стали предъявлять, что постоянно выпячивает элитные мировые бренды, бац – и сразу всё стало нашим, и сама не знает, почему. Дед бюджет урезал», – пишут пользователи сети.Татьяна никогда не упустит возможности показать новые образы, надев их в театр или просто опубликовав фотографию.
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