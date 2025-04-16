«Общалась с психологами»: Анна Хилькевич о поиске «слабых мест» в отношениях с мужем

Анна Хилькевич (Фото: Telegram/khilkevich_anna)
В отношениях актрисы Анны Хилькевич с мужем Артуром бывали кризисы. Один из них продолжался два года. Подробностями звезда «Универа» поделилась со «Страстями». Брак артистки длится уже десять лет.
«Я общалась с психологами в сложные моменты, читала книги по отношениям, пыталась понять, где наши слабые места, что нам надо подтянуть», — поделилась Хилькевич.
Звезда добавила, что они с мужем стараются конструктивно разговаривать, чтобы никого не обидеть, ведь цели обидеть — нет. По словам Хилькевич, человека нужно принимать со всеми его недостатками. Это стало главным уроком, который она выучила, находясь замужем. Анна видит в избраннике много положительных сторон, хоть и знает о неидеальных.
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